Dovada că Munteanu Cosmin nu poate trece peste divorțul de Miruna! Detaliul care a apărut pe profilul tânărului, la numai câteva zile de la despărțire

Cosmin Munteanu trece printr-o perioadă dificilă emoțional, după ce a fost nevoit să divorțeze de femeia pe care o iubea la numai o lună de la căsătorie din cauza infidelității acesteia. Miruna a ales să-și asculte inima și să facă ceea ce sufletul o îndeamnă, lăsând în jurul ei foarte multe semne de întrebare, confuzie, dar și controverse în rândul fanilor, dar și pentru fostul ei soț.

După ce au apărut în spațiul public să facă nefericitul anunț, internauții s-au grăbit să o judece și să o critice pe Miruna pentru comportamentul de care a dat dovadă, la nici o lună de când a decis, de bunăvoie, să spună „da” în fața ofițerului de stare civilă.

În tot acest timp, se pare că Cosmin nu a făcut modificările necesare pentru a-și schimba statusul relației și pe rețelele de socializare. În continuare, tânărul apare ca fiind „căsătorit” pe profilul de Facebook, în ciuda modului în care a aflat că soția lui are sentimente pentru un alt bărbat.

Motivul pentru care Cosmin și Miruna au divorțat după o lună de la căsătorie

În urmă cu doar câteva zile, Cosmin și Miruna au apărut din nou pe micile ecrane pentru a le da o veste cu totul neașteptată celor care i-au apreciat de-a lungul timpului, și anume aceea că au ales să divorțeze pentru că tânăra și-a

dat seama că, de fapt, se simțea nefericită lângă fostul soț, în tot acest timp ea gândindu-se, de fapt, la Luță, fostul ei iubit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă, la 2 săptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am muta împreuna în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic.

Citește și: Miruna, mesaj de dragoste pentru Luță, la două zile de la anunțarea divorțului de Cosmin! Ce a putut să facă tânăra imediat după despărțire: „Singurul lucru care ți-a mai rămas este un gol în viața ta”

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr. A plecat Cosmin din chirie. Ai mei ca niște părinți sănătoși sunt alături de mine. Ei nu mă condamnă. Asta am simțit. Este clar că nu mergem mai departe. Nu am acceptat o discuție pentru că mă doare prea rău.

Vom discuta despre actele de divorț. Știu clar că Cosmin este rănit. Nu am putere. Nu a fost ceva voit dar nu am putere. Nu am intrat în posesia banilor. Nu am jucat teatru pentru bani. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Nu e vorba de bani, nu am jucat un teatru. Noi vom divorța. Trebuie să rezolv cu actele de Munteanu și apoi vom divorța. În momentul de față nici eu nu știu exact ce îmi doresc”, a fost declarația pe care Miruna a oferit-o fanilor ei.