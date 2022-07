Dovada că Sore și tatăl fetiței ei au rămas în relații bune după despărțire. Declarația cu care artista s-a dat de gol: "Am gestionat bine situația"

In articol:

Sore și tatăl fetiței ei, Mircea Julean, au anunțat recent că nu mai formează un cuplu, după 8 ani de relație. Artista a rămas, însă, în relații bune cu bărbatul, de dragul fetiței lor.

Recent, în cadrul unui interviu pentru Playtech.ro , vedeta a dezvăluit că lucrurile nu s-au schimbat radical între ea și fostul ei partener, căci acesta este la fel de prezent în viața micuței Erin, ca și înainte.

Sore: "Am gestionat bine situația, astfel încât Erin să nu aibă de suferit"

Sore a mărturisit că ea și tatăl fetiței ei au încheiat relația amical, fără certuri. Chiar dacă a fost destul de discretă în privința despărțirii și a motivului care a stat în spatele unei asemena decizii, artista a ținut să sublinieze că fostul ei partener își îndeplinește în continuare atribuțiile de tată și este la fel de prezent în viața micuței Erin: "Nu mai e nimic de zis, de adăugat, am gestionat bine situația, astfel încât Erin să nu aibă de suferit. Absolut, da, el este la fel de prezent în viața lui Erin.", a declarat Sore, pentru sursa citată.

Sore se bucură de succes în lumea afacerilor

Sore este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă puțini știu că are o pasiune secretă pentru modă. Solista se împarte mereu între scenă și viața de mămică, însă pe lângă asta are și propriul brand de haine: "Pe lângă muzică, sunt multe proiecte care urmează, dar despre care nu pot vorbi acum, sunt în domeniile media, artistice. Bineînțeles că vor fi și colecții noi de haine, de care mă ocup cu foarte mare drag, atunci când timpul îmi permite.

Am o fabrică, o firmă întreagă, am un brand de haine. Totul a pornit de la pasiunea pentru modă, pentru design, am făcut și un curs în direcția asta în urmă cu 6 ani.", a dezvăluit Sore, pentru aceeași sursă.

