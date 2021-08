Dovada care schimbă totul! Ce se întâmplă, de fapt, între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf?! Imaginile făcute publice în mediul online

Laurențiu Reghecampf și anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram] 09:11, aug 14, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Anamaria Prodan închide definitiv gurile cârcotașilor. Sexy impresara a pus pe rețelele de socializare dovada clară că ea și soțul ei, Laurențiu Reghecampf încă sunt împreună și încă de iubesc ca la început. Cei doi se află de săptămâni întregi în centrul atenției, după ce au apărut mai multe informații în presă în ceea ce privește un divorț iminent între ei.

Nimic mai fals, spune Anamaria Prodan, care postează în fiecare săptămână pe pagina ei de Instagram imagini tandre cu ea și antrenorul de fotbal și le arată tuturor care este atmosfera din căsnicia ei. Așa s-a întâmplat și în urmă cu doar foarte puțin timp, impresara a publicat un videoclip trimis de Larurențiu Reghecampf în care îi face o declarație de dragoste.

Anamaria Prodan, dovada că ea și Laurențiu Reghecampf sunt în continuare un cuplu puternic

Sexy impresara vrea să pună capăt odată pentru totdeauna zvonurilor despre divorț. Ea a postat un videoclip treimis chiar de soțul ei, în care o anunța că a terminat antrenamentul cu echipa și că o iubește, semn că îi este dor de ea, de vreme ce el este în România, iar ea la mii de kilometri distranță, în Dubai.

„Gata bebiță, am plecat. I love you”, a spus Laurențiu Reghecampf în scurtul filmuleț postat de Anamaria Prodan.

Vedeta continuă și spune că Laurențiu Reghecampf este un exemplu de urmat pentru toți bărbații din România și roagă pe toată lumea să-i lase familia în pace, căci antrenorul nu are o altă femeie în afară de ea.

„Reghecampf= soțul și tatăl perfect! Nu și-a trădat niciodată familia sau copiii. Este un exemplu de bărbat demn de urmat. Asta spunem toți despre soarele (n.r. alintul pe care îl folosește Anamaria Prodan pentru Laurențiu Reghecampf) nostru! 🙏❤️ AȘA ESTE SOȚUL MEU IN REALITATE! După fiecare antrenament îmi trimite mesaj …nu trimite către Becali sau către dame de oraș …. Nu sta in restaurante sa bea pana leșina cum văd ca se insinuează … muncește si vine acasa, face avere Pt familia noastră, cumpara case copiilor, banii din conturi ii cheltuie NUMAI PT NOI FAMILIA LUI! 😡 ÎNCĂ VA ROG SA MI LĂSAȚI SOȚUL SI COPIII IN PACE!”, a scris Anamaria Prodan în descrierea postării.