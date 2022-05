Dovada clară că Anamaria Prodan încă se gândește la fostul soț! Impresara s-a dat de gol în fața fanilor ei

In articol:

Anamaria Prodan și fostul soț și-au spus adio când nimeni nu se aștepta, însă se pare că sexy impresara nu îl poate uit prea ușor pe cel cu care a trăit vreme de mulți ani. Chiar ea a postat imaginea care a dat-o de gol că sentimentele față de Laurențiu Reghecmapf nu au dispărut.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost unul răsunător, care a scos la iveală problemele care existau de mai mulți ani între cei doi. Fostul soț al impresarei și-a refăcut viața și, de câteva săptămâni, și Anamaria Prodan a declarat că în viața ei există un bărbat de care se simte foarte atrasă. Întrebată de ce nu se afișează împreună, a răspuns că va face acest lucru numai după ce procesul de divorț se va finaliza.

Anamaria Prodan, cu gândul la fostul soț

De când este femeie singură, Anamaria Prodan a devenit mult mai activă în mediul online, acolo unde postează zi de zi imagini din viața ei. De data aceasta, însă, sexy impresara și-a declarat din nou sentimentele față de fostul soț prin gestul său.

Mai exact, Anamaria Prodan a publicat imagini din dormitor. În încercarea de a-și filma pisica, fanii au observat lenjeria care era pe pat.

Atât pe cearșafuri, cât și pe fețele de pernă era scris numele ei și al fostului soț:

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan este îndrăgostită din nou

Anamaria Prodan nu se afișează cu bărbatul de care s-a îndrăgostit până nu se va despărți de fostul soț din toate punctele de vedere, inclusiv pe cale legală. Bărbatul nu este român, impresara declarându-se foarte atrasă de acesta.

„ Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata”, a mărturisit Anamaria Prodan, conform Antena Stars.