Dr Adina Alberts, variantă surpriză în lupta contra COVID

Dr. Adina Alberts a postat pe pagina personală de Facebook un un mesaj prin care anunță că eistă un mod prin care România poate să își fabrice propriul vaccin anti-COVID.

CUM AM PUTEA OBȚINE UN "VACCIN" ANTI-COVID ÎN 14 ZILE

DUPĂ MODELUL "VACCINULUI" ANTIRABIC

Când vorbim generic despre un vaccin, avem în minte un produs care ne ajută să prevenim o îmbolnăvire, deci ne ajută să ne imunizăm, încă o dată, generic vorbind.

Imunitatea unui organism este dată de totalitatea anticorpilor pe care i-a produs de-a lungul timpului, atunci când a fost agresionat de diverși antigeni. Pentru ca și cei mai neavizați dintre dvs să înțeleagă ce vreau să spun, să ne imaginăm că anticorpii sunt "soldații" cu care organismul nostru luptă împotriva "agresorilor" care sunt antigenele.

Imunizarea se poate obține activ, prin injectarea de seruri care conțin părți din antigene (viruși, bacterii sau ciuperci) și propriul nostru organism își creează anticorpii specifici, sau se poate obține pasiv, prin injectarea de seruri care conțin imunoglobuline specifice (adica anticorpi "de-a gata" față de acel antigen, anticorpi secretaţi într-o altă gazdă, de exemplu la un cal).

Am deschis "EPIDEMIOLOGIE PRACTICĂ pentru studenţi şi rezidenţi", un manual scris de un colectiv de profesori de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, și am găsit această definiție:

"Imunizarea pasivă reprezintă transferul TEMPORAR de imunitate prin administrarea de anticorpi preformaţi, sub formă de imunoglobuline totale, specifice sau seruri specifice. Imunizarea pasivă se adresează în general, persoanelor neimunizate, în situaţii de RISC EPIDEMIOLOGIC IMEDIAT ... sunt soluţii de anticorpi obţinute din serul animalelor (în special cai), injectate cu antigene specifice. Imunitatea se instalează IMEDIAT”.

Dacă vă mușcă un câine și mergeți la spital, primul (și de multe ori singurul) serviciu medical pe care îl primiți este injectarea unui "ser antirabic" care de fapt este un ser ce conține anticorpii pe care UN CAL i-a produs împotriva virusului rabiei.

Asta primiți!

Bref, dacă de la începutul acestei pandemii, în martie a.c. - ne referim la UE doar - s-ar fi injectat un cal cu COVID 19 și am fi obținut în 14 zile (pentru că atât durează ca să se producă anticorpii specifici) un ser cu anticorpi antiCOVID, nu ne-ar fi fost mai ușor?! Sau poate o pisică, pentru că deja se știe că pisica face această boală și se vindecă, deci face anticorpi.

Ei bine, vă anunț că există deja un grup de oameni de știință format din medici, profesori, chimiști, biologi, toți români, din România și nu numai, care se preocupă să dezvolte un asemenea ser! Din păcate, deși demersurile au început de ceva vreme, birocrația autohtonă creează, după cum bine știm, mari bătăi de cap.

Am fost și eu cooptată în acest grup, și mă simt onorată!

Sperăm să venim cu vești bune în cel mai scurt timp.

