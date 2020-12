Dr. Monica Pop face declaraţii şoc: "Vom avea un Crăciun online". Ea crede că numărul cazurilor de COVID va exploda după alegeri

Medicul Monica Pop a avut, în ultima perioadă, mai multe declaraţii dure la adresa autorităţilor în privinţa măsurilor luate în pandemia de coronavirus.

Monica Pop susţine că alegerile parlamentare trebuiau amânate, pentru că reprezintă un mare risc de infectare. În plus, din cauza alegerilor de pe 6 decembrie, Monica Pop crede că vom avea parte de un ”Crăciun online”.

"Să fie foarte clar: alegerile reprezintă un vector de transmitere și că după alegeri vor fi mult mai multe cazuri. Asta este părerea mea și mi se pare foarte fondată, pentru că am fost și la celelalte alegeri, la locale, și am văzut ce se întâmplă acolo. Deci, nu are cum să nu crească numărul de pacienți, fiindcă nu se poate. Sigur că ar fi trebuit amânate, sunt absolut perfect de acord cu cei care au spus asta, dar nu depinde de noi. Numărul va crește și, din păcate, acest lucru va conduce la un Crăciun online, ceea ce n-ar dori nimeni", a spus medicul Monica Pop despre alegerile din 6 decembrie.

Medicul Monica Pop cere pedepsirea celor care au adus masti neconforme

Monica Pop cere pedepsirea celor care au adus măști neconforme

De altfel, în ultima perioadă, directorul Spitalului de Urgenţe Oftalmologice din Bucureşti a avut mai multe atacuri dure la adresa autorităţilor. Cel mai recent se referă la măştile neconforme care se găsesc la vânzare. Medicul a fost dur într-o postare pe Facebook şi a cerut pedepsirea vinovaţilor, pentru că românii care au cumpărat astfel de măşti au fost înşelaţi, iar sănătatea lor a fost pusă în pericol.

"Achiziția de măști neconforme = zădărnicirea combaterii bolilor! Răspundere, amenzi, DNA, Nimic? Cine plătește pentru românii (poate mii) contaminați, victime ale măștilor proaste? Se dorește mușamalizarea acestui act, indubitabil responsabil de mii de infectări. Tot oamenii sunt vinovați?! (…) Românii au plătit de 2 ori măștile: o data din bugetul țării, banii lor, (noștri) și când le cumpără, cu banii lor. S-a recunoscut că o parte (multe de tot) din măștile achiziționate de statul român sunt (au fost) neconforme. Deci, purtate degeaba! Deci, s-au îmbolnăvit mulți din cei neprotejați de ele deși ei le-au purtat corect și au avut toată bunăvoința! (…) Pe stradă – numai oameni cu mască, nu am vazut nici măcar unul fără! Câți din ei le poartă pe cele neconforme (luate din bănuții proprii, și așa atît de puțini în pandemie)?", a scris recent Monica Pop pe pagina sa de Facebook.