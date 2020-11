Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori! Nu a avut însă copii "Supărarea asta nu va trece niciodată"

Draga Olteanu Matei a fost casatorita de trei ori

Draga Olteanu Matei a avut o poveste de viaţă fabuloasă, pe care a povestit-o în interviurile sale. Deşi a fost căsătorită de trei ori, despre ultimul său soţ, medicului Ion Matei spunea că i-a adus fericirea. De altfel, căsnicia cu acesta a durat 40 de ani, iar moartea lui a dărâmat-o pe Draga Olteanu Matei.

"Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. Există oameni deștepți și oameni tâmpiți.

Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe, își descoperă unul altuia motive de admirație, lucrurile se încheagă în așa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viața noastră”, povestea Draga Olteanu Matei, după moartea soţului său. (Vezi si cum arata mormantul unde va fi ingropata Draga Olteanu Matei, langa sotul ei)

Draga Olteanu Matei, alaturi de sotul ei, medicul Ion Matei

Cine au fost primii doi soţi ai actriţei Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori. Prima dată, la 18 ani, îndrăgita actriță s-a măritat cu un ofițer de aviație, de care a divorţat după puţin timp. Câţiva ani mai târziu, s-a recăsătorit cu un diplomat. Actriţa a povestit că ambii soţi au înşelat-o, motiv pentru care i-a părăsit. L-a întâlnit apoi pe doctorul Ion Matei, cel care i-a devenit soţ în 1968, iar de atunci cei doi au fost nedespărţiţi. Până în 2014, când medicul a murit, iar despărţirea de acesta a dărâmat-o pe actriţă, care povestea că nu-şi mai vede rostul fără soţul ei.

Draga Olteanu Matei nu şi-a dorit copii

Deşi a fost căsatorită de trei ori, Draga Olteanu Matei nu a avut copii. A spus că nu şi-a dorit să devină mamă.

"Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: Cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zile noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului”, a povestit la un moment dat Draga Olteanu Matei.

Însă, actriţa spunea că s-a gândit la varianta adopţiei unui copil, dar nu a dus-o la capăt. „M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el”, a spus actriţa Draga Olteanu Matei.