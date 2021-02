In articol:

Dragobete 2021. Cele mai frumoase mesaje de dragoste, urări romantice și SMS-uri pentru persoana iubită cu ocazia zilei românești ale iubirii. Pe 24 februarie, spune-i cât de mult o iubești trimițându-i un mesaj romantic.

După 1990, românii au importat din Vestul Europei Valentine's Day, sărbătorită pe 14 februarie și considerată Ziua Îndrăgostiților. Au existat însă și contestări ale acestei datini, unele persoane acordând o importanță mai mare păstrării tradițiilor autohtone și, implicit, sărbătorirea zilei de Dragobete la 24 februarie în locul acesteia.

Dragobete 2021. Mesaje de dragoste

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Eșți oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu aș exista. Te ador, iubirea mea.

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce mă trezește de dimineața!

Să iubești înseamnă să trăiești prin celalalt, să simți nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui.

Să iubești înseamnă să te completezi prin celălalt!

Să iubeşti înseamnă să trăieşti prin celălalt, să simţi nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui. Să iubeşti înseamnă să te completezi prin celălalt. Happy DRAGOBETE!

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Dragobete!

Dragobete 2021, mesaje de dragoste și urări romantice și SMS-uri pentru persoana iubită[Sursa foto: PixaBay]

Dragobete 2021. Urări romantice

M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!

Dragostea e un munte pe care îl urci râzând și îl cobori plângând.

E o taină pe care îndrăgostițîi o ascund de frica lumii când taina e descoperită, dragostea se stinge ca un clișeu fotografic expus la lumină.

Te iubesc pentru că pot fi eu însămi doar când sunt cu tine, pentru că simt că pot să-ți spun orice, pentru că atunci când mă gândesc la tine mă înconjoară un sentiment minunat. De fiecare dată îmi spui exact ce vreau să aud, ești perfect, ești exact cum îmi doresc să fii, te ador!

Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după

o dimineaţă înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primăvară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet şi gândul la tine linişte. Te iubesc!

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeşte prin priviri şi atitudini. Vino să ne bucurăm de iubire! E Dragobetele!

Dragobete 2021. SMS-uri pentru persoana iubită

Pentru dragostea ta infinită, pentru pasiunea și tandrețea ta, pentru toată fericirea, recunoștința și dragostea mea pentru tine sunt nemărginite. Te ador!

Am scris pe cerul albastru, dar norii mi-au șters cuvintele. Am scris pe țărmul marii, dar valurile mi-au șters cuvintele. Am scris pe pământul din grădina mea, dar vântul mi-a spulberat cuvintele. Am scris pe inima mea și nimeni și nimic nu-mi va putea șterge numele tău!

Opt litere, două cuvinte, un singur înţeles: Te Iubesc!

Dacă de Sfântul Valentin unii sărbătoresc ziua îndrăgostiţilor, de Dragobete noi vom sărbători ziua iubirii noastre.

Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc! Happy Dragobete!

Subsemnata, eu adica, declar azi, de Dragobete, ca m-am indragostit total si iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!