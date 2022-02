In articol:

Dragobetele reprezintă o sărbătoare populară a românilor, celebrată anual pe 24 februarie. Astfel, în această zi românii sărbătoresc iubirea în stil tradițional, respectând cu sfințenie tradițiile și obiceiurile transmise prin viu grai de către părinți și bunici. Iată cele mai speciale urări pe care le poți face celor dragi joi, 24 februarie, la 10 zile de la sărbătoarea americană Valentine's Day!

Dragobete 2022. Cele mai frumoase urări pe care să le faci pe 24 februarie

Dragobetele 2022 se apropie! Iată cum îți poți surprinde partenerul de viață cu cele mai frumoase și speciale urări de iubire și apreciere!

Urări speciale de Dragobete pentru iubită

„Nici o floare nu înflorește până nu este udată, nici o față nu iubește până nu e sărutată.”

„O scoică de aur e inima mea; perla iubirii se află în ea; dacă scoica se sparge de stâncile reci, perla iubirii rămâne pe veci.”

„A iubi înseamnă a dărui mereu până ce simți că te stingi. Și totuși, dăruind iubire, nu te mistui, ci…trăiești!”

„Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete şi dragoste, eşti totul pentru mine şi am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.”

„Când un strop de ploaie va atinge gura ta să știi că e o sărutare trimisă din partea mea.”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles.”

„A iubi înseamnă a suferi, dar cum tot mai mulți fug de suferință, tot mai puțini știu să iubească.”

Dragobete 2022. Urări speciale care se fac celor dragi pe 24 februarie [Sursa foto: PixaBay]

Urări speciale de Dragobete pentru iubit

„Aș vrea să îți dăruiesc un sărut să fie etern, să îți scriu o poveste, unde să fii tu prințul fermecat iar eu prințesa din castel, să mă iubești, să te iubesc și niciodată să nu mă uiți.”

„Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru că te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot să am lângă mine tot ceea ce o fată își dorește.”

„Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să iți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult. Hai sa încep azi, de Dragobete să-ti arăt…”

„Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc!”

„Dragul meu, tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!”

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit !”

„Iubitule, tu ești tot ce am primit mai bun de la viață. Te iubesc și te voi pentru totdeauna. Îți urez o zi a iubirii de neuitat!”

Urări speciale de Dragobete pentru soție

„Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă ce bate numai pentru tine!”

„De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde, căci oriunde te-ai ascunde, ea la inimă pătrunde.”

„Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipă!”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 de minute. Că un minut are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

Urări speciale de Dragobete pentru soț

„Alături de tine lupt, râd, dăruiesc… trăiesc. Ce pot să cer mai mult?”

„De ce închidem ochii când dormim? De ce închidem ochii când visăm? De ce închidem ochii când sărutăm? Pentru că cele mai frumoase lucruri nu se pot vedea cu ochiul liber. Când închid ochii te văd pe tine…”

„Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!”

„Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun. O dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc si alte cuvinte nu găsesc. Un Dragobete fericit!”

„Văd lumea în ochii tăi şi ochii tăi peste tot în lume în această zi a îndrăgostiţilor, de Dragobete… şi ştiu că şi în zilele ce vor urma!”

„Alfabetul începe cu litera „a”, numărătoarea cu „1”, tristețea începe cu o lacrimă, bucuria cu un zâmbet, iar fericirea mea începe cu tine!”

