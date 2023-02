Dragobete 2023. Declarații de dragoste pentru 24 februarie

In articol:

Sărbătoarea de Dragobete 2023 este prilejul perfect să-i spui jumătății tale cât de mult o iubești.

Pe 24 februarie, de Dragobete, este momentul în care toate cuplurile din România celebrează dragostea curată. Însă ziua de Dragobete nu este asociată doar cu iubirea, ci și cu începutul primăverii și cu reînvierea naturii.

Mesaje, urări, declarații, felicitări de Dragobete 2023. Vezi cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2023. Iată cum să-i spui „Te iubesc” de Dragobete prin cele mai speciale declarații de iubire!

Mesaje Dragobete 2023. Cele mai speciale declarații de iubire

Vocea ta îmi face inima să tresalte în piept de bucurie, iar ochii tăi îmi luminează sufletul cum nu credeam că este posibil înainte să te întâlnesc. Iubirea nu se măsoară în cuvinte, dar vreau să-ți zic și pe această cale cât de mult însemni pentru mine.

Am visat mereu la iubirea perfectă, iar de când te cunosc pe tine, simt că în sfârșit am găsit-o. Oricât de multe imperfecțiuni crezi că ai putea avea, pentru mine ești perfect și te rog să nu uiți asta nicio clipă, iubirea mea.

S-a întâmplat ceva minunat chiar în dimineața asta! Azi m-am îndrăgostit și mai mult de tine, iar sentimentele mele sunt din ce în ce mai puternice datorită ție și bucuriei nemărginite pe care o aduci în viața mea. Îmi doresc să te revăd, dar până atunci te las să te bucuri de acest mesaj. Te iubesc și te aștept!

Dragobetele se sărbătorește doar o dată în an, dar dragostea mea pentru tine crește în fiecare zi și nu am suficiente cuvinte să îți mulțumesc că exiști. Viața mea este mai frumoasă de când te-am cunoscut și nu credeam vreodată că iubirea mă va înălța atât de mult. Te iubesc și azi și mâine și pentru totdeauna!

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi.

Cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. Te iubesc românește de Dragobete!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbește prin priviri și atitudini. Vino să ne bucuram de iubire! E Dragobetele!

Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întampla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevărată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!

Te iubesc, la tine am găsit dragostea, lângă tine merită să merg mai departe, tu ești lumina ochilor mei, tu îmi luminezi calea, tu ești îngerul meu păzitor, când ești lângă mine secunda mi se pare oră, ziua mi se pare săptămână. Te iubesc prințul meu frumos! Voi fi sclava dorințelor tale în aceasta zi de Dragobete!

Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine. La Multi ani de Dragobete!

Dragobete 2023. Declarații de dragoste și mesaje pline de iubire [Sursa foto: PixaBay]

Mesaje de Dragobete 2023. Urări pentru EA

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipa!”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!”

„Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar”

„Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, câdeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărti, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.”

„Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine„.

„A iubi înseamnă a suferi dar cum tot mai multi fug de suferința tot mai putini știu să iubească.”

Declarații de Dragobete 2023. Urări pentru EL

„Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fără tine e o eternitate”.

„ Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întamplator și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodată de acest Dragobete!

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!”

„Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc? Mă bucur că există zile ca Dragobetele, să pot striga lumii întregi că sunt îndragostit…”

„Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivită să-ți declar iubirea mea…”

„La Mulți Ani!” de Dragobete. Mesaje și declarații romantice

„Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice! A trecut Valentine’s Day, am sarătorit frumos, dar azi, de Dragobete ți-am pregătit o surpriza și mai mare… Voi fi sclavul dorințelor tale…”

„Întalnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să ma îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.”

„Exista flori în gradina mea, exista flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc. Ești cea mai frumoasă floare și vreau să te culeg de acest Dragobete!”

„Eu ma simt atât de fericit, știu de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!”

„Este greu să vorbesc atunci când sunt îndragostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare. Deci, dacă azi, de Dragobete voi fi mut, vei știi de ce…”