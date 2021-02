Dragoș Anastasiu CV. Ce studii are și ce unde a lucrat înainte să devină unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România.

In articol:

Dragoş Anastasiu este unul dintre cei mai renumiți oameni de afaceri din România. Antreprenorul s-a născut pe 5 iunie 1964 în București. Omul de afaceri are dublă cetățenie, română și germană. Acesta are o fiică dintr-o căsnicie anterioară.

Dragoș Anastasiu CV. Studii

În iulie 1982 a dat examenul de admitere la Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică, însă a emigrat în Germania, unde avea să studieze la Facultatea de Medicină „Johann Wolfgang Goethe“ din Frankfurt. Însă, după câțiva ani în care a profesat ca medic în Germania, Dragoș Anastasiu a venit în România să îți dezvolte propriul business.

”În general nu prea regret ce am făcut în viață. Poate că nu întotdeauna mă gândesc cu bucurie la anumite chestiuni din spate, dar vreau să nu regret nimic din ce am făcut. Mi-au plăcut și cei patru ani de medicină, mi-au adus satisfacții. Mi-a plăcut și ce a urmat după. Și nu regret. Oricum, nu aș fi reușit, și nu mă refer neapărat la partea financiară, dar n-aș fi reușit, în medicina din Germania, să realizez ce am realizat. Acolo eram unul dintre sute de mii de medici”, a mărturisit antreprenorul.

[Sursa foto: Facebook]

Dragoș Anastasiu CV. Activitate profesională

În perioada mai 1990- februarie 1995 a lucrat ca medic la Secţia de medicină internă a Spitalului Sf. Markus din Frankfurt.

Dragoş Anastasiu a revenit în România în anul 1995, fondând compania Touring Europabus România SRL, care după doi ani a devenit membră a celei mai importante reţele de transport internaţional

de persoane: Eurolines.

În anul 1998, preia funcţia de preşedinte al Asociaţiei Cărăuşilor Particulari din România şi intră în bordul director al Organizaţiei Eurolines de la Bruxelles, funcţie pe care o deţine şi în prezent, fiind cel mai longeviv membru al acestui for din care fac parte cei mai importanţi manageri de firme de transport persoane din Europa.

[Sursa foto: Facebook]

Sub conducerea sa, Touring Eurolines s-a dezvoltat continuu, fiind astăzi un grup de referinţă în transporturi şi turism din România. În afara graniţelor ţării a dezvoltat afaceri în Germania şi în Moldova. Grupul Eurolines este alcătuit astăzi dintr-un număr de 16 companii, fiind structurat pe entităţi specializate în transport, turism, IT încă din anul 2008. O primă achiziţie importantă în turism a avut loc în anul 2005 când Nova Travel, prima agenţie de turism din România de după Revoluţie a devenit parte a grupului Eurolines.

Între anii 2007 şi 2009 Dragoş Anastasiu a fost preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) iar din 2011 a fost cooptat în Consiliul Director al Camerei de Comerţ Româno-Germane.

Dragoș Anastasiu CV. Pasiuni

Dragoș Anastasiu este pasionat de sport, fotografie, dar și citit. Antreprenorul crede că are înclinații către fotografie și videografie.

„Îmi place foarte mult sportul. Am făcut volei de performanță. Îmi place să schiez, să joc tenis, să înot. Îmi place orice sport cu mingea. Am avut că hobby fotografiatul, în sensul de laborator foto. Îmi place să fotografiez și filmez și cred că am și ceva talent. Îmi place să citesc o carte bună. Apropo de fotografii, cred că cel mai mult îmi place una cu mine de când aveam cinci ani și mă strâmbam; e alb negru, e mică și e fotografia mea preferată. În general, îmi plac fotografiile cu ceilalți, nu cu mine”, a spus antreprenorul.