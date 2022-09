Dragoș Bucur, anunțul neașteptat despre familia sa: ”Viața se schimbă radical”. Actorul și Dana Nălbaru, părinți pentru a patra oară?

In articol:

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt căsătoriți din anul 2005. Cuplul-vedetă a adus pe lume doi copii, iar ulterior l-au înfiat și pe cel de-al treilea.

Actorul și artista își trăiesc povestea de iubire departe de ochii curioșilor și evită să împărtășească cu opinia publică ceea ce simt ori fac.

Dragoș Bucur: ”Bănuiesc că nu există părinți perfecți”

Însă, recent, în cadrul unui interviu, Dragoș Bucur, deși spune că și-a făcut o promisiune, aceea de a nu face publice detalii ce țin de viața sa personală, a vorbit, totuși, despre familia pe care a întemeiat-o cu Dana Nălbaru.

Având deja trei copii, întrebat dacă el și cântăreața se gândesc să își mai mărească familia, omul de televiziune nu a oferit un răspuns concret. Dragoș Bucur a preferat să spună doar că o familie completă este aceea care are și copii.

”O familie este completă în fiecare etapă a sa, cu un copil, doi sau zece. Cred cu tărie, însă, că o familie completă e una cu copii”, a spus Dragoș Bucur, notează Viva.

Cât despre rolul de părinte, mai ales când acasă ai trei copii, actorul spune că este o etapă a vieții în care nu încetezi să înveți lucruri noi despre tine și despre cel de lângă.

Conform spuselor acestuia, întreaga sa viață s-a schimbat complet de când a devenit tată.

Și asta pentru că înainte de a avea două fete și un băiat putea doar să își imagineze ce înseamnă să fii părinte. Acum, însă, experiențele pe care le trăiește alături de aceștia sunt multe, plăcute și mereu cu lecții de viață.

”Bănuiesc că nu există părinți perfecți. Am citit acum ceva timp despre un copil care spunea că tatăl lui are aceeași vârstă cu el, explicând apoi că acesta a devenit tată odată cu nașterea lui. Mi se pare o gândire corectă, eu sunt tată de 15 ani și învăț împreună cu copiii mei. Înainte de a îi avea, habar nu aveam ce înseamnă să fiu părinte, doar îmi închipuiam. Viața sau percepția vieții se schimbă radical în momentul în care devii părinte, asta este ceva ce am experimentat pe pielea mea”, a mai adăugat prezentatorul.