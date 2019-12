Dragoș Bucur a fost enervat la culme de aplicație care se ocupă cu gestionarea banilor și a postat o fotografie pe contul lui personal de Facebook. El a și explicat care este motivul gestului său.

Dragoș Bucur, enervat la culme de o instituție bancară. Imaginea revoltătoare cu degetul din mijloc

Dragoș a întâmpinat o situație neplăcută cu reprezentanții unei instituții bancare și pentru că nu a ajuns la niciun consens cu vorba bună, a recurs la o postare acidă pe contul lui de Facebook.

„Si totusi... Ma chinui de 5 zile sa contactez pe cineva de la Revolut ca sa am acces la banii castigati legal, prin contract, cu dovezi trimise catre ei? Sunt idioti? Din fericire pe mine ma mai baga cineva in seama ca apar pe la televizor, dar ce faci daca nu prezinti Visuri la cheie? Draga Revolut, ca sa nu imi fac un țel in viata sa nu mai ai nici un client in Romania, te rog politicos si respectuos sa ignori degetul la care m-am lovit si sa gasim o solutie sa imi folosesc banii munciti cinstiti si legal. Cu drag, Dragos Bucur.”, a scris Dragoș Bucur pe Facebook.

Postarea vedeti a strâns multe comentarii răutăcioase, internauții fiind de părere că se folosește de imaginea lui publică pentru a-și rezolva problemele de acest tip.

„Foarte frumos ca o persoana publica sa se exprime ca tine ... mai bine ai avea un pic de rabdare, in loc sa postezi gesturi obscene. Buna gluma cu `sa nu imi fac un țel in viata sa nu mai ai nici un client in Romania`, te crezi mai important decat esti :))”, este comentariul unei internaute.