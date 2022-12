Dragoș de la Casa Iubirii a pus ochii pe Anca! Cum va reacționa Flavius când va auzi complimentele pentru iubita lui? | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Mitroi și Dragoș Paraschiv, foști concurenți din Casa iubirii, au vorbit despre viețile lor, despre experiența lor în casă și ne-au cântat împreună, în premieră, colinde de Crăciun.

Dragoș a pus ochii pe Anca a lui Flavius

Invitați în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Bianca și Dragoș au povestit și despre cum sărbătoresc ei Crăciunul, dar și tradițiile care se respectă la ei în zonă și în familie. Totodată, Bianca Mitroi a mărturisit că anul acesta a fost unul dintre cei mai grei ani, pentru că a avut parte de multe întâmplări dezamăgitoare din partea oamenilor ei dragi. Dragoș a spus despre Casa iubirii că a fost o experiență de neuitat, unde a legat prietenii, și chiar dacă a fost eliminat, pentru el a fost un pas înainte.

Dragoș a spus-o pe șleau! Anca este cea care i-a furat privirea. Deși este ea o într-o relație cu Flavius, Dragoș este dispus să o cunoască față în față.

"Mi s-a părut interesantă Anca. Eu vreau să văd o femeie live, ca să po să îmi dau seama foarte bine de ceea ce se întâmplă. Pe sticlă nu ne dăm seama foarte bine ce se întâmplă. E doar o imagine, anumite discuții și nu îți dai seama dacă empatizezi sau nu. Sunt multe fete interesante, dar trebuie să le văd live ca să îmi dau seama.", a declarat Dragoș.

Cu cine a ținut legătura Bianca Mitroi de la Casa Iubirii?

Bianca Mitroi a ținut legătura cu mai mulți concurenți de la Casa Iubirii. Și fete și băieți, al care nu te-ai fi așteptat. Bruneta a păstrat o relație armonioasă cu cei mai iubiți colegi de competiție.

"Am mai vorbit cu concurenți, dar vag. Cu Robert, la un moment dat am intrat pe un live de al lui Andrei. Puțin cu Nicolas. Am schimbat câteva vorbe cu câțiva dintre ei, mai mulți chiar. Nu am păstrat o legătură apropiată, doar cu Dragoș. Cu Adrian am vorbit mai des. Dinte fete cu Iolanda, iar cu Natalia facem schimb de like-uri, comentarii, îmi este dragă.", a mai spus Bianca Mitroi.

Bianca Mitroi își dorește să-și întemeieze familie

Bianca Mitroi își dorește pentru anul viitor să își găsească un bărbat cu care să poată forma o familie frumoasă. A făcut mărturisiri sincere, cu emoție în glas.

"Mi-aș dori foarte tare dacă s-ar putea să întâlnesc pe cineva și să îmi întemeiez o familie, pentru că simt că e timpul. Am așa un sentiment, o dorință de a-mi întemeia o familie, de a construi ceva al meu și pe planul acesta." , a mărtursisit Bianca Mitroi, la Culisele Iubirii.

