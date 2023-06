„Dragoș nu este cu noi” Roxana Vancea și copiii ei au plecat în vacanță fără tatăl micuților! Motivul pentru care soțul vedetei nu i-a însoțit

In articol:

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit civil în 2019. Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de un an și câteva luni, pe nume Zian. De asemenea, Dragoș Paiu mai are un fiu dintr-o relație anterioară, pe Milan, iar Roxana Vancea îl iubește ca pe propriul ei copil.

Recent, fosta asistentă TV a mărturisit că i-a luat pe cei doi băieți și a plecat în orașul ei natal, la Târgu-Jiu, însă tatăl copiilor nu i-a însoțit.

Citește și: Roxana Vancea, transformată total la aproape doi ani de la naștere. Bruneta a slăbit enorm. Ce decizie a luat, fără să mai stea pe gânduri: "Îmi doresc, însă nu reușesc"

Roxana Vancea a povestit că tocmai ce s-a întors din Dubai, acolo unde a mers împreună cu soțul și micuții lor. De asemenea, vedeta a mai declarat că ea și cei doi copii își vor petrece vara la Târgu-Jiu, acolo unde aceasta s-a născut și a copilărit. Tânăra mămică are planuri mari pentru aceste luni călduroase, în care vrea să facă multe activități cu cei doi băieți și să le arate locurile sale natale. Din păcate, Dragoș Paiu nu i-a putut însoți, deoarece este ocupat la locul de muncă în timpul săptămânii și a fost nevoit să rămână în București, fiind antrenor de fitness.

Însă Roxana Vancea a mai spus că soțul ei le va fi alături în weekend, atunci când va fi liber.

Citește și: ”Abia aștept” Roxana Vancea, hotărâtă să își pună viața profesională, din nou, în prim-plan. Ce spune vedeta despre rolul de mamă a doi băieți

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Admitere Liceu 2023: Cum se calculează media de admitere în acest an?- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Dezastru în România! Totul s-a întâmplat în doar 30 de minute. „S-au dus...”- stirileprotv.ro

„Abia am ajuns la țară cu băieții. Nu mai plec de aici până în septembrie. Așa ne-am propus să stăm. Este răcoare și bine aici. În concediu am fost în Dubai, tocmai ce ne-am întors. Nu mai mergem nicăieri vara aceasta. Dragoș nu este cu noi, el o să vină vineri. În timpul săptămânii este la sală, are clienți și nu poate fi lângă noi. Mi-am propus să merg cu picii peste tot, aici în Vâlcea. Prin parcuri, pe la Băile Govora-Olănești și mai vedem noi ”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!.

Roxana Vancea împreună cu soțul ei, Dragoș și cei doi băieți ai lor [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a schimbat Roxana Vancea după ce a devenit mamă

În 2021, fosta asistentă TV a devenit mămică, iar viața ei s-a schimbat total. Roxana Vancea a declarat că cei doi băieți ai săi și ai lui Dragoș Paiu îi provoacă dependență, iar viața de mămică a făcut-o să renunțe la toate activitățile pe care le avea înainte să aibă copii. De asemenea, vedeta a mai spus că tot ce își dorește în prezent este ca cei mici să rămână sănătoși, acesta fiind lucrul care o face cea mai fericită.

Citeste si: Prin ce a trecut Eli Lăslean, designerul care o îmbracă pe Carmen Iohannis. O tragedie a avut loc în viața ei, în urmă cu 25 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iunie 2023.Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dana Roba a avut un mesaj de transmis, de pe patul de spital, iar sora make-up artistului a dezvăluit în ce stare se află: "Are progrese. Numai Dumnezeu o poate feri de toate pericolele și riscurile"- radioimpuls.ro

Citește și: Theo Rose a chemat preotul, la scurtă vreme după ce a ajuns cu fiul ei acasă la părinții săi! Ce s-a întâmplat, de fapt

„Cei mici provoacă dependență și prefer timpul petrecut cu ei, decât orice acțiune care înainte mi-ar fi plăcut. E și greu dar în același timp și foarte frumos. Sunt o femeie împlinită și fericită. Dacă m-ar fi întrebat cineva acum 3-4 ani ce mă face fericită m-aș fi raportat la ceva ce ține de mine. Acum, să văd copiii bine și sănătoși pentru că asta e cel mai important lucru. Fericirea lor îmi hrănește sufletul”, a mai spus Roxana Vancea.