Atracția dintre Samela, de 29 de ani, și Patrick, soțul ei, de 31 de ani, a fost instantanee. Ei s-au cunoscut în 2009, la Universitatea din Connecticut. După opt ani de la prima lor întâlnire, cei doi s-au căsătorit.

Relația lor a fost mereu nonconformistă, ba chiar au făcut sex împreună cu alte cupluri.

Cum a apărut Abbey în viața lor

Samela a povestit cum și-a convins soțul să o primească pe cea de-a doua femeie în cuplul lor, după ce a fost martoră la un sărut pasional dintre cei doi.

Cei trei s-au cunoscut la un curs de yoga și au simțit dragoste la prima vedere.

„Am vrut să îl sărut, dar, în același timp știam că are o soție și mă simțeam foarte vinovată. L-am împins și am fugit către ea. I-am spus că soțul ei tocmai m-a sărutat. Ea m-a întrebat dacă mi-a plăcut.”, a povestit cea de-a doua femeie, Abbey.

Deși nu erau în căutarea unei persoane care să rămână permanent alături de ei, când au cunoscut-o pe Abbey amândoi s-au îndrăgostit iremediabil. Tânăra în vârstă de 26 de ani a fost invitată să participe la o noapte de dragoste în trei și de atunci, Abbey, Samela și Patrick sunt inseparabili.

„Amândoi o găsim pe Abbey atrăgătoare. Nu căutam o a treia persoană, dar s-a întâmplat totul natural, de la sine. Am discutat dacă ar trebui sau nu să o invităm. Apoi, de ziua ei, Patrick a sărutat-o, ca să vedem ce se întâmplă. Abbey a acceptat. Am mers împreună pe plajă să privim apusul. Apoi, i-am făcut o baie, am sărutat-o din cap până-n picioare și am făcut-o să se simtă confortabil. Am aprins lumânări, pentru o atmosferă romantică. A fost mai mult decât amor”, a povestit Samela.

La doar patru luni de relație în trei, Abbey s-a mutat împreună cu Patrick, care este pictor, și Samela, care se ocupă cu ilustrații.

„A fost intimidant să intru într-o relație cu doi oameni căsătoriți. Între ei există iubire adevărată, cosmică. Acum, după vreo opt luni, mă simt în largul meu. Este o relație interesantă – sunt eu cu Patrick, iubită și iubit, eu cu Sam, iubită și iubită, și sunt Patrick și Sam, soț și soție”, a spus și Abbey.

În prezent, cei trei plănuiesc o ceremonie prin care să își declare iubirea unul față de altul.