Dragoste pe internet. Primul cuplu care s-a căsătorit oficial pe Zoom, după ce pandemia de coronavirus i-a separat

Agustina [Sursa foto: Instagram]

Se spune că dragostea nu are limite și nici granițe. Acest lucru a fost dovedit de un cuplu care s-a căsătorit oficial pe o aplicație. Scott Marmon are 32 de ani și este din New York, iar partenera sa, Agustina Montefiori, are 28 de ani și locuiește în Argentina. Cuplul a decis să facă pasul cel mare, în ciuda faptului că cei doi nu s-au mai văzut de zece luni. Singura soluție pentru a oficializa relația a fost căsătoria virtuală, transmite dailymail.co.uk.

Primul cuplu care s-a căsătorit pe Zoom în timpul pandemiei

Cei doi tineri au spart gheața și au devenit primul cuplu care s-a căsătorit pe Zoom, pe timp de pandemie. Scott și iubita lui se aflau în țări diferite și astfel, au recurs la această metodă, și anume căsătoria pe internet.

Scott și Agustina trăiesc o poveste de dragoste din 2017, iar prima dată s-au întâlnit în Denver, în timp ce Agustina se afla într-un schimb cultural. Scott și-a cerut iubita de soție încă de la începutul acestui an, însă pandemia de coronavirus le-a stricat planurile. Scott urma să se mute în Argentina, alături de partenera lui. Granițele au fost închise, așa că cei doi nu s-au putut revedea.

Agustina[Sursa foto: Instagram]

Cei doi au decis să facă acest lucru online și au oficializat relația pe Zoom. Scott și iubita lui au primit și o licență de căsătorie, pentru ca totul să fie valabil. Ceremonia video cu invitați virtuali a fost realizată printr-un apel, care a ținut aproximativ 19 ore. Augustina a publicat pe contul ei de Instagram o filmare în care arăta cum se pregătește pentru eveniment.

„Nu au înțeles niciodată că iubitul meu venea să se căsătorească și să locuiască în această țară, nu călătorea ca turist'', a spus Agustina. Acum, Scott poate aplica pentru o viză de reîntregire a familiei.