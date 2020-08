Dragoste și secrete 11 august. Ali primeste o veste bomba de la Ozlem

Mai mult decat atat, frumoasa fata nu stia de existent acesteia si este foarte curioasa sa afle motivul pentru care Ozlem si-a facut aparitia acum in viata lui Ali. Tugce, prezenta si ea la intalnirea dintre Ozlem si Sevda, alimenteaza temerile celei din urma.

Pilot se afla iar in incurcatura, in fata lui Duygu. Dupa ce iubita l-a surprins in anturajul mafiotilor, Pilot incearca sa-I explice acesteia ca a facut totul doar ca sa il salveze pe Ali, a carui viata a fost pusa in pericol din cauza lui Uygar.

Ali este socat cand da cu ochii de fosta sotie. Barbatul, care inca sufera din cauza greselilor trecutului, ii cere lui Ozlem sa plece pentru totdeauna din viata lui. Femeia, insa, are o veste care il va nauci pe Ali. Viata lui Ali este data complet peste cap.