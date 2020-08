Ali se precipita atunci cand il zareste pe Nedim, un vechi camarad, alaturi de Ozlem si Alican. Ali nu suporta sa-l vada pe periculosul Nedim in preajma familei sale.

Nedim, zis si Maniacul, nu s-a intors intamplator in oras, dupa foarte multi ani de absenta, ci a venit pregatit sa plateasca niste polite mai vechi, atat lui Ali cat si lui Kurtbey. In fapt, Nedim ascunde un trecut cu Ali iar marul discordiei pare a fi Ozlem.

Kurtbey este amenintat ca se va atenta la viata fiicei lui, daca nu-i va oferi lui Nedim informatiile secrete de care are nevoie. Kurtbey este dispus sa-si piarda viata pentru copilul sau.

Sevda surprinde o intalnire intre Ali si Ozlem si devine geloasa. In fapt, Ozlem spera ca reaparitia lui Nedim in viata ei sa-i starneasca gelozia fostului sot si astfel ea sa castige “competitia” in detrimentul Sevdei.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, penultimul episod din “Dragoste si secrete”, la Kanal D.