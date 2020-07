In articol:

Constantin a crezut că și-a găsit marea dragoste pe rețelele de socializare în 2015. La vremea aceea el se afla în Finanlda, iar iubita lui se afla acasă, la Buda.

Constantin Popa a fost păcălit de iubita cu 30 de ani mai tânără de 40.000 de euro

Bărbatul a vorbit cu fata vreme de mai multe luni și de-a lungul timpului i-a dat peste 40.000 de euro.

„Am cunoscut-o pe Cerasela Claudia, o tânãrã din localitatea Buda, comuna Osesti, în 2015. Pe atunci era elevã în Negresti. Am ajutat-o sã facã scoala. În clasa a 12-a i-am dat bani si sã facã merditatii si sã se pregãteascã de Bacalaureat. Sau asa îmi spunea ea dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în tarã sã mã vãd cu ea, dar nu am gãsit-o acasã. Era plecatã la mare. Am venit si a doua oarã sã o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am gãsit-o”, a povestit Constantin Popa, potrivit Vremea Nouă.

Bărbatul a depus plângere în 2018, doar că nu a putut dovedi că i-a dat 40.000 de euro fetei, așa că a spus doat de 10.000. Însă bărbatul nu a fost ajutat nici în ziua de azi și vrea să știe dacă se va mai face vreodată ceva.

„Dupã ce, în 2018, am fãcut plângere pentru înselãciune, am povestit ce s-a întâmplat si am indicat si martori, nimic nu s-a mai întâmplat. Mi-am angajat si avocat, dar degeaba. As vrea sã stiu doar dacã plângerea mea a fost luatã în serios de cãtre cineva sau nu”, spune Constantin Popa.