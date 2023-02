"Dragostea plutește în aer în fiecare zi". Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu au nevoie de o ocazie specială ca să celebreze iubirea | EXCLUSIV

In articol:

Cleoaptra Stratan și Edward Sanda trăiesc o iubire ca-n povești și nici nu au nevoie de o ocazie specială ca să își celebreze dragostea.

De Dragobete, frumoasa artistă a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro și ne-a mărturisit cum era sărbătorită această zi în Republica Moldova, dar și cum petrece alături de soțul ei, Edward Sanda.

Dacă de Valentine`s Day cei doi îndrăgostiți au mers la film, de Dragobete nu au avut planuri, iar Cleopatra ne-a dezvăluit că aleg să își sărbătorească iubirea în fiecare zi, nu doar la ocazii speciale. Fiica lui Pavel Stratan primește flori chiar și dacă nu este vorba de o ocazie specială, iar surprizele între ei doi se țin lanț.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu sărbătoresc de Dragobete

Când vine vorba de sărbătorile tradițioanle, Cleopatra și Edward țin cont doar de Crăciun și de Paște, momente dedicate în special familiei.

Frumoasa artistă ne-a mărturisit că pentru ei nu este o zi specială de Dragobete, iar dacă vor să își ofere cadouri sau să petreacă momente importante împreună, cei doi nu au nevoie de o zi specială sau nu motiv anume.

"Nu sărbătorim în mod special de Dragobete. Doar de Valentine s Day mi-a dăruit Edi un buchet de flori. A fost ceva extrem de simbolic. Noi nici nu sărbătorim de fapt chestia aceasta și nici nu știu dacă am sărbătorit-o vreodată.

Nu e nimic special. Dacă vrem să o sărbătorim ieșim undeva la o cină în oraș, dar asta putem să facem oricând nu e că e neapărat Dragobetele", ne-a dezvăluit Cleopatra Stratan, în exclusivitate.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Cum au petrecut Edward Sanda și Cleopatra Stratan de Valentine`s Day

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au petrecut însă de Ziua Îndrăgostiților, atunci când au mers împreună la film și când artistul a răsfățat-o pe soția lui cu flori.

"Anul acesta de Valentine s Day am avut treabă toată ziua, am fost la studio. Seara am decis să ieșim la un film, am fost la Ramon și ne-a plăcut foarte mult, dar nu am făcut nimic special precum o cină romantică sau alte lucruri.

Anul trecut țin minte că am ieșit cu prietenii noștri Codruța și Valentin Sanfira. Am mers toți patru la o cină, dar anul acesta nu am făcut nimic special", a povestit Cleopatra Stratan, pentru WOWbiz.ro.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

"La noi dragostea plutește în aer zilnic"

Cleopatra Stratan ne-a mărturisit că în relația lor nu este nevoie să fie o ocazie specială ca să celebreze iubirea. Dragostea plutește în aer zilnic, iar dacă vor să iasă în oraș și să facă gesturi frumoase le vor face indiferent de ocazia sau ziua anului.

"La noi dragostea plutește în aer în fiecare zi. Nu trebuie să fie o ocazie specială ca să îmi dea Edi un buchet de flori sau să ieșim la un restaurant sau să ne facem complimente.

Singura sărbătoare de care ne agățăm, în afară de zilele de naștere este Crăciunul și Paștele, dar ambele sunt legate de familie și ziua noastră de cuplu sau aniversarea căsătoriei noastre, dar în rest sunt toate ca restul zilelor din calendar", a povestit Cleopatra Stratan, pentru WOWbiz.ro.

Cum arată Dragobetele în Republica Moldova

De Dragobete se sărbătorește dragostea în stil tradițional, în România. Am întrebat-o pe Cleopatra Stratan cum era sărbătoarea de Dragobete în Republica Moldova, iar artista își amintește de colegii săi din gimnaziu și liceu care își ofereau felicitări în formă de inimioară.

"În Republica Moldova, din câte țin eu minte, când eram la școală, colegii sau elevii care erau îndrăgostiți unii de alții își dădeau niște felicitări în formă de inimioară. Asta țin minte că se întâmpla, dar era, de obicei, la clasele mai mari", ne-a mărturisit Cleopatra Stratan.

