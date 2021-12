Drama actriței Carmen Tănase. Rămasă fără soț, a trebuit să fie și mamă și tată pentru fiul ei: "Suferă și acum, nu am reușit"

In articol:

Carmen Tănase a recunoscut că a traversat numeroase cumpene în viață, dar de departe cele mai grele au fost atunci când soțul și tatăl ei au decedat. Actrița spune că fiul ei încă suferă din cauza lipsei figurii paterne, deși au trecut 21 de ani de când părintele

lui a murit.

Citeste si: Carmen Tănase a fost diagnosticată cu COVID-19! Ce a declarat despre coronavirus de-a lungul timpului

Carmen Tănase: "Suferă și acum. E importantă prezența tatălui pentru un băiat"

Carmen Tănase a trăit o poveste impresionantă de dragoste alături de soțul ei, Victor Parhon, cu care s-a căsătorit în anul 1989. Deși își iubea partenerul, actrița a dezvăluit că la început nu a vrut să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, din cauză că era nonconformistă. Părinții nu au fost de acord, însă, să aibă o relație cu bărbatul fără mariaj, așa că a acceptat să îmbrace rochia de mireasă.

Victor Parhon, soțul lui Carmen Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: A murit fostul soț al Marinei Almasan, după o lună petrecută în spital. Avea 68 de ani...- bzi.ro

În 2000, familia lui Carmen Tănase avea să fie lovită de o tragedie, căci tatăl copilului ei fusese învins de o boală incurabilă.

Marea actriță a încercat să compenseze lipsa figurii paterne în viața fiului, însă nu a reușit niciodată:, a povestit Carmen Tănase, în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen Tănase [Sursa foto: Captură tv]

Carmen Tănase și pierdut tatăl pe când bărbatul avea doar 57 de ani

Moartea soțului nu a fost singurul eveniment nefericit care a marcat-o pe Carmen Tănase. Actrița a dezvăluit că tatăl ei s-a stins din viață pe când avea doar 57 de ani, iar de atunci l-a căutat în fiecare bărbat cu care interacționa. Acum, Carmen a povestit că are grijă de mama ei, de care este nedezlipită: "L-am căutat tot timpul. Toată viața mea eu am căutat modelul ăla de bărbat. Apoi am rămas cu mama și acum suntem foarte apropiate, adică ea e parte din mine, nu se poate una fără cealaltă.

Citeste si: Cine a fost Victor Parhon, regretatul soț al actriței Carmen Tănase. Au fost căsătoriți 11 ani: "Era mai mare ca mine cu 17 ani şi odată m-am trezit strigându-l «tată»"

Nu mă duc nicăieri fără ea, ea are 90 de ani, dar este un om foarte viu, așa, și foarte tolerant și cumva în micuța mea familie ea este punctul de echilibru.", a mai spus Carmen Tănase, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Distribuie pe: