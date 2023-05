Drama care a măcinat-o pe Tina Turner în ultimii ani de viață! Și-a pierdut ambii copii la distanță de doar câțiva ani

In articol:

Regretata Tina Turner a fost o artistă îndrăgită și apreciată de foarte mulți oameni, iar vestea că celebra artistă s-a stins din viață astăzi, 24 mai, i-a lăsat fără cuvinte pe toți cei care au iubit-o și i-au ascultat piesele cu drag.

De precizat este că, în anul 2018, ”Regina Rock`n Roll” a primit o lovitură dură, mai precis că suferă de o boală grea, respectiv cancer. Totuși, în luna decembrie a anului 2022, Tina avea să primească o altă lovitură de la viață, mai precis că fiul ei, Ronnie, în vârstă de 62 de ani, a decedat.

Din nefericire, Ronnie a suferit un stop cardio-respirator, iar acesta se confruntă de ceva vreme cu probleme de sănătate, având inclusiv cancer. La momentul respectiv, cadrele medicale au încercat să facă tot posibilul pentru a-i salva viața bărbatului, însă din nefericire, fără rezultat, fiindu-i astfel declarat decesul.

La momentul acela, anunțul legat de tragedie a fost făcut chiar de către soția lui Ronnie, Afida Turner.

„Doamne, Ronnie Turner, un înger veritabil, cu un suflet enorm, un om de o înaltă spiritualitate, soțul și cel mai bun prieten al meu... Sufletul tău pereche, am fost mereu lângă tine, am făcut tot ce mi-a stat în putință și nu am reușit să te salvez. Te iubesc pentru acești 17 ani trăți împreună. Este o situație foarte, foarte gravă și sunt extrem de supărată”, a transmis Afida Turner.

Tina Turner a mai pierdut un fiu în anul 2018

Moartea lui Ronnie nu a fost singura suferință prin care celebra artistă a trecut, asta pentru că în anul 2018, Tina Turner a primit o veste cutremurătoare, mai precis că fiul ei, Craig, s-a stins din viață.

Băiatul cel mare al artistei, Craig, a decedat după ce a decis să-și încheie socotelile cu viața.

Tina Turner [Sursa foto: Hepta]