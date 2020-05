In articol:

Mai multe cupluri din România se află în situația de a nu-și putea strânge în brațe bebelușii născuți prin mamă surogat. Este vorba despre copii născuți în Ucraina, acolo unde se află una dintre puținele clinici din Europa care oferă acest serviciu. Copiii sunt născuți după 16 martie, dată la care Ucraina a declarat stare de urgență și a închis granițele.

Hotel din Kiev, închiriat pentru nou-născuți din mame surogat

În doar o lună și jumătate s-au născut peste 50 de copii, toți proveniți de la cupluri care au plătit peste 40.000 euro pentru ”închirierea” unei mame-surogat. E voba de cupluri din afara Ucrainei, care nu au mai putut ajunge la copiii lor.

Pentru angajații clinicii, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Pe zi ce trece, ei se trezeau cu tot mai mulți bebeluși de care trebuiau să aibă grijă până la încheierea stării de urgență. Până la urmă s-a luat decizia închirerii unui hotel din Kiev și angajării de personal suplimentar pentru nou-născuți. Părinții trebuie însă să plătească întreținerea micuților, care a fost scăzută de la 50 euro la 25 de euro pe zi.

Vestea bună este că bebelușii sunt bine, sunt îngrijiți și au condiții de maxim siguranță. Cea proastă este că lucrurile se pot complica foarte mult din punct de vedere procedural. Copii nu sunt înregistrați pentru că părinții lor nu pot ajunge la ei. Aceștia nu au nici măcar cetățenie. În plus, legea prevede ca părinții să stea în Ucraina circa două săptămâni, timp pe care să-l petreacă cu cel mic și să perfecteze actele. Dacă părinții nu ajung la această vizită, ei nu-și pot lua copiii.

O mămică din România își strigă disperarea

"Suntem disperați! De patru ani încercăm să avem un copil. Am trecut prin toate procedurile și tratamentele posibile. Am fost la 3 clinici de fertilitate din tot atâtea țări. În final am ajuns în Ucraina la B... și am apelat la programul de mamă surogat. Era ultima noastră speranță. Nu ne-a venit să credem că Dumnezeu a fost pâna la urmă alături de noi și că visul a devenit realitate. Bebelușul nostru s-a născut pe 10 Aprilie dar noi nu putem ajunge la el! Cei patru ani nu mai înseamnă nimic. Așteptarea este mai grea ca niciodată", a declarat o mămică, pentru desprecopii.ro, sub anonimat.

Sursa foto: mamasurogat.net