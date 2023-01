Drama copilăriei ascunsă ani la rând de Andreea Raicu. Vedeta a crescut ducând în spate o mare povară: ”Eram foarte mult dominată”

In articol:

Andreea Raicu are 45 de ani și este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, cu o carieră în televiziune de zeci de ani.

Aparițiile sale sunt mereu impecabile, căci este atentă la fiecare detaliu și niciodată nu-și uită zâmbetul ori starea de bine acasă.

Drama copilăriei ascunsă ani la rând de Andreea Raicu

Andreea Raicu, copleșită de perioada copilăriei pe care a traversat-o

Doar că în spatele a ceea ce este acum, fosta prezentatoare ascunde o adevărată dramă, încă din copilărie.

În cadrul podcastului moderat de Vlad Avarvari, Andreea Raicu s-a reîntors în timp și a rememorat ceea ce a marcat-o: lipsa mamei.

Cea care a adus-o pe lume a fost foarte mult timp departe de ea, prin prisma job-ului, iar acest lucru s-a răsfrânt asupra comportamentului și gândirii vedetei.

Deși spune că părea un copil vesel și răsfățat, la anii adolescenței, Andreei Raicu se transformase mai degrabă într-o tânără nesigură, timidă, crescută și educată pentru a fi mereu perfectă, ceea ce de multe ori o copleșea.

”Mi-a lipsit foarte mult mama pentru că era foarte mult timp plecată. Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se considera deloc frumoasă. Eram foarte timidă și aveam nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur. Nu aveam curaj. Eram foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului. Înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire. Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea. Pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie”, a povestit Andreea Raicu.

Astfel, marcată fiind de regulile impuse de familie, dar și de comportamentul părinților, pe care ea trebuia să-l copieze, la un moment dat, Andreea Raicu spune că s-a răzvrătit cu impulsivitate.

Așa a ajuns să fie considerată un băiețel obraznic și chiar ea să se confunde, căci ajunsese de nerecunoscut.

Nu doar că se comporta ca un băiat, dar nici nu îi mai plăcea să arate ca o fată, pentru ea rochiile și ținutele gingașe fiind străine.

Norocul ei, însă, pentru a reveni pe calea cea dreaptă, au fost tot părinții, care au știut cum să remedieze situația imediat ce lucrurile au luat-o razna.

”La un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel, mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel și după aia, când am crescut, am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație. Și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a completat Andreea Raicu.