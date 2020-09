In articol:

Alexandru Zamfir este un tânăr de 29 de ani care se luptă de zece ani cu cea mai crudă boală: cancerul. Tânărul a fost diagnosticat cu această boală în 2010 și de a atunci a trecut prin foarte mule intervenții chirurgicale, sperând că va reuși să învină boala.

Cu ultimele sale puteri, Alexandru își spune povestea și le cere oamenilor un mic ajutor pentru a putea să se bucure din nou de viață.

Citeste si: Lili Sandu, prima apariție publică de când a devenit mamă. Cu ce probleme s-a confruntat bebelușul imediat după naștere

„În anul 2010 mi s-a descoperit această boală iar de urgență, în luna iunie 2010, am trecut printr-o operație de îndepărtare a unui nodul de la umărul stâng, apoi în luna august am trecut printr-o evidare ganglionară axila stângă, iar din luna septembrie am început tratamentul cu chimioterapie. Am trecut prin șase ședințe de chimioterapie, apoi am urmat un timp un tratament de întreținere. Pe parcursul tratamentului de întreținere m-am simțit mult mai bine, și încet, încet am început să resimt că îmi trăiesc viața…”, își începe Alexandru povestea tristă de viață.

Tânărul a crezut că a învins boala după operașia grea și ședințele de chimioterapie, dar viața i-a mai dat o lovitură puternică în 2014.

Citeste si: Doliu la Puterea Dragostei! Un concurent este distrus. Mesajul transmis în miez de noapte: ”A murit dintr-odată...”

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

„La începutul anului, când am început să simt dureri noi în piept, mi s-a descoperit metastaze la plămâni. Durerea și șocul au fost imense! Nu mă așteptam să fiu din nou diagnosticat, nu mă așteptam la noi operații, tot acel proces trebuia început din nou.

Anul 2015 a adus o nouă suferință, mi s-a descoperit metastaze și la intestinul subțire, din nou noi operații…dureri cumplite. În anul 2016 am început un nou set de chimioterapie, apoi din anul 2017, până în anul 2019 am urmat un tratament cu Nivolumab.

În tot acest timp, speranța mea creștea cu fiecare zi tot mai mult, rugăciunile mele speram să fie ascultate, îmi doream să reușesc, să am putere să lupt iar din fericire, prietenii și familia au fost lângă mine și m-au susținut necondiționat.

În anul 2019, după terminarea tratamentului, în luna aprilie, mi s-a descoperit o adenopatie la umărul stâng operat, iar în luna august s-a constatat o recidivă. De urgență am început un nou tratament, de data aceasta cu radioterapie, mult mai tare decât cel anterior. Am trecut prin 12 ședințe cu acest tratament, apoi am urmat un nou tratament cu Dabrafenib și Tramatinib iar din martie 2020, am început un nou tratament cu chimioterapie.

Citeste si: Ce semnifică, de fapt, când spargi o oglindă?

Am trecut prin foarte multe teste, am urmat mai multe tratamente cu chimioterapie, cu radioterapie, am trecut prin cinci operații extrem de grele, din păcate fără nici un rezultat”, se mai arată în povestea tânărului care este expusă și pe Speranță pentru România.

Alexandru are nevoie de un medicament care costă peste 5000 de euro lunar

„Cu fiecare an, împotriva tratamentului, boala s-a agravat și s-a agravat din ce în ce mai mult. Cancerul s-a răspândit pe mai multe organe, singurul tratament care mă poate salva în acest moment fiind un medicament adus din străinătate, care se ridică la peste 5.000 euro lunar.

Pe lângă faptul că boala îmi macină timpul și mintea, timpul a început să îmi fie cel mai aprig dușman, deoarece trebuie să fac rost de această sumă exorbitantă de bani.

Apelez la tine, care îmi citești oful, te rog, ajută-mă! Ajută-mă să TRĂIESC! Nu mai pot lupta, am urmat toate tratamentele disponibile, dar fără rezultat. Nu vreau să renunț acum. Îmi doresc mai mult ca orice să trăiesc, îmi doresc să ajung la 30 de ani, la 50 de ani, să uit tot acest coșmar, să mă pot bucura de viață…”, mai spune Alexandru.