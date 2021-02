Drama cumplită a unei creatoare de modă celebre! ”Am fost aproape să nu mai deschid ochii”

In articol:

În dorința de a ajunge să arate perfect, Denisa Ionescu, la doar 18 ani, avea un vis: o pereche de silicoane perfecte, pentru ca bustul ei să fie unul cu care să fie cu adevărat mândră și cu care să se expună.

Doar că, din păcate pentru creatoarea de modă Denisa Ionescu, lucrurile au luat o turnură cât se poate de rea imediat după ce și-a făcut operația de implantare ale protezelor de silicon. ”Ca orice fată la 18 ani, îmi doream ca sânii mei să arate “perfecți”, drept pentru care am ales un doctor recomandat, cu care am făcut prima intervenție de mărire, ce a dat primele semne de nereușită după 6 luni. A urmat de urgență o altă operație, însă nu a rezolvat problemele medicale apărute. Complicațiile nu au întârziat să apară, acestea dezvoltând alte suferințe secundare și o stare psihică fragilă. A urmat o perioadă haotică, în care am încercat să găsesc soluții la foarte mulți medici cunoscuți, nopți nedormite datorită durerilor insuportabile, frustrare, complexe, anxietate, atacuri de panică. După investigațiile la diferiți medici esteticieni, au urmat consultații la medicii psihiatri și doze duble de antidepresive pentru a trece mai ușor peste perioada dificilă”, a povestit Denisa pentru fashionpr.ro.

Denisa Ionescu nu se sfieste sa isi arate cicatricile

Iar odată cu trecerea timpului, Denisa Ionescu a văzut că lucrurile nu se îmbunătățesc deloc, ba chiar dimpotrivă, direrile pe care trebuia să se le suporte fiind din ce în ce mai mari și situația ei se înrăutățea rapid, unii medici sugerând să îi fie

extirpat, cu totul, unul dintre sâni, ceea ce ar fi însemnat că ar fi fost mutilată, la 20 de ani, pentru restul vieții.a mai povestit Denisa Ionescu pentru sursa citată.

Denisa Ionescu poate zambi acum, dupa operatiile care, practic, au mutilat-o

Doar că, așa cum un ghinion nu vine niciodată singur, operația a mers cât se poate de prost pentru creatoarea de modă, iar problemele ei nu au fost rezolvate imediat, ba chiar dimpotrivă. ”În sala de operație au intrat 5 medici printre care și un foarte bun profesor care mi-a promis că vor face totul să nu îmi extirpe sânii, că vor încerca o reconstrucție, să salveze cât mai mult din formă sânilor. După operație, încă la terapie intensivă, corpul meu a reacționat cum nimeni nu s-ar fi așteptat și a trebuit să fiu re-operată de urgență. Restul îl știu din povestirile lor. Eu îmi amintesc doar cum în visul anesteziei, bunicul, Dumnezeu să-l ierte, încerca să mă ducă cu el spre o lumină foarte puternică. Când am deschis ochii și m-am întâlnit cu privirea mamei, sfâșiată psihic de suferința pe care i-am provocat-o, epuizată de joaca mea între viață și moarte. Bandajată total, fără să am nici cea mai mică idee despre despre cum arăt, ce s-a întâmplat, cât de mutilată sunt sau nu, amețită de la anestezic, am înțeles cu greu povestea mamei, a cărei coerentă era înecată de plâns. Am înțeles că am fost aproape să nu mai deschid ochii vreodată. Fără să reflectez prea mult, gândul că am trăit într-o dorință continuă spre perfecțiune m-a scuturat profund. Am realizat cât de greșită a fost goana mea pentru lucruri lumești, cu o aviditate și o grabă de neînțeles, pentru iluzii temporare, veșnic nemulțumită cu ceea ce aveam, în căutare de mai mult și mai mult… Pentru că voiam să fie totul perfect. Astăzi, am norocul să-mi privesc în oglindă sânii naturali, sub care visul urat a lăsat două cicatrici perfecte a căror asimetrie și urâțenie perfectă astăzi o iubesc”, mai povestește creatoarea de modă Denisa Ionescu.

A devenit creatoare de modă pentru a-și spune povestea

De altfel, povestește Denisa Ionescu, această experiență teribilă de viață a făcut-o să creeze brandul de lenjerie intimă care a făcut-o celebră. ”Lenjeriile pe care le creez vor da curaj femeilor să spună că sunt perfecte în pielea lor, indiferent de kilogramele în plus sau în minus, indiferent de cicatrici, vergeturi, sau orice altă imperfecțiune pe care noi o vedem! Și îmi doresc ca lecția, care mie mi-a lasat cicatrici adânci și la propriu și la figurat să ajungă la oricine are îndoieli. Nu spun stop operațiilor estetice! Spun stop exagerării, stop complexelor, sacrificiilor care pun viața în pericol și nu în ultimul rând vreau să vă rog înainte de a lua o decizie similară cu a mea, să ascultați și să luați în calcul și această poveste. Lenjeria intimă pe care o creez cu mare emoție în suflet va fi un produs al calitătii și confortului, care are scopul principal să ne facă să ne simțim perfecte, așa cum suntem. După toată aceasta experiență, mă simt mai perfectă ca niciodată, chiar dacă sânii mei încă suferă și nu vor mai arată niciodată precum mi-am imaginat când aveam 18 ani…”, a mai declarat Denisa Ionescu.