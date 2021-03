Drama cumplită a unui cântăreț de la noi! ”Tatăl m-a părăsit, nu înțeleg nici acum de ce a renunțat la mine”

In articol:

Ionuț Merkez, un artist cunoscut din România, ascunde o mare suferință, care l-a marcat teribil, momentul în care a fost părăsit de tatăl său fiind unul de neînțeles pentru tânărul manelist.

Ionuț Merkez, cunoscut mai mult publicului că Ionuț Frumușelu, este unul dintre cei mai cunoscuți c ântăreți din muzică de petrecer e ai noului val și, chiar dacă se bucură de o atenție deosebită în lumea muzicii, acesta a fost extrem de discret când a fost vorba de viața lui de familie. Dar, de fapt, tot ce ascundea el era cauzat dintrun motiv cât se poate de serios: o mare durere în suflet, o copilărie dureroasă, traumatizantă din cauza divorțului părinților săi. Tânărul cântăreț de muzică de petrecere a vorbit în exlcusivitate pentru WOWbiz.ro despre copilăria să și despre greutățile pe care le-a întâmpinat în acea perioadă.

Ionut Merkez si-a gasit alinarea in muzica

"Tatăl meu m-a părăsit la vârsta de doi ani și mă întreb și acum de ce a făcut asta și nu găsesc un răspuns. Nu înțeleg de ce a renunțat și la mine atunci când a divorțat de mama. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, l-am văzut de două ori în 25 de ani. Dar, din păcate nu am avut de ales și m-am împăcat cu ideea că nu i-a păsat și nu m-a iubit, pot să spun că am uitat ce înseamnă noţiunea de tată. Viața merge mai departe și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama care mă iubește enorm și e lângă mine la orice pas", povestește cu tristețe și dezamăgire în suflet Ionuț Merkez.

Ionut Merkez a fost parasit cand era mic de tatal sau

Ionuț Merkez și-a găsit refugiul în muzică

Copil fiind, Ionuț Merkez a povestit că perioada copilăriei i-a fost puternic marcată de lipsa tatălui, aceasta resimțindu-se și în prezent, însă muzica a fost că un medicament pentru el în momentele triste. "Lipsa tatălui mi-a accentuat dorința de a reuși în muzică și de a-mi susține familia. Lipsa tatălui m-a marcat și mă marchează. Eu nu am zis “tată” niciodată” și m-a durut mereu când vedeam colegii de la școală cum se bucurau de părinții lor, cât de fericiți sunt împreună și eu nu eram. Și în ziua de astăzi îmi doresc să zic “tată” și nu am cui. De mic copil mi-a plăcut muzica, îmi plăcea să cânt mereu și oriunde, muzica a fost că un refugiu, ca un medicament pentru suflet, doar muzica mă liniștea atunci când eram trist. Țelul meu este să ajung cât mai sus în muzică și să-i fac mândri pe bunicii mei și mama mea", ne-a mai dezvăluit Ionuț Merkez.

„Primii pași în muzică i-am făcut încă de mic copil, la vârsta de 7 ani am început să cânt. Oficial, în muzică m-am lansat la vârsta de 16 ani, am lansat mai multe piese până în prezent. Unele dintre ele au prins foarte bine la public. Simt că de acum lucrurile o vor lua pe drumul cel bun. Am atins un prag. Abia aștept să urc, să evoluez. Cred că muzica m-a ales pentru că, sincer, eu cânt de când mă știu. Și mai cred că te naști așa. O ai în suflet, în vene. Mă trece un fior când mă gândesc la muzică pentru că realizez că este starea mea de spirit. Sunt norocos că fac ceea ce îmi place încă de mic copil și niciodată nu mi-am dorit să fac altceva. Muzica a fost mereu pe primul loc, mai ales de când am urcat pe scenă în fața publicului și am simțit acel sentiment de nedescris, acea satisfacție pe care o ai când publicul te aplaudă, devii dependent și vrei să simți asta toată viața. Muzică e că un drog!”, ne-a mai spus Ionuț Merkez.

Ionut Merkez este unul dintre artistii noului val din manele

Renunță la numele de scenă ”Ionuț Frumușelu”

După 10 ani de carieră sub numele de scenă" Ionuț Frumușelu", tânărul artist a decis că este timpul pentru o schimbare radicală în carieră lui. ” Am decis împreună cu echipa mea să vin cu schimbări majore și voi renunta la numele "Frumușelu" pentru că am ajuns la vârsta de 25 de ani și consider că acest nume nu mă mai reprezintă, nu mai sunt un copil. M-am maturizat, am crescut mult, atât ca om, cât și muzical. Noul meu nume de scenă va fi Ionuț Merkez, iar cât de curând voi lansa un proiect bombă! Abia aștept să va surprind plăcut!”, a mai adăugat Ionuț Merkez.