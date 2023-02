Drama cutremurătoare prin care trece cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1: "Risc să îmi fie amputat piciorul"

In articol:

66 de goluri a înscris Eric de Oliveira în Liga 1, fiind cel mai bun marcator străin din istoria primei ligi din România. Brazilianul a încântat prin jocul său, dar şi cu bucuria care i se citea pe chip de fiecare dată când intra pe gazon.

Eric de Oliveira trece prin momente cumplite

Acum, Eric este transformat radical, din cauza bolii. Suferă de depresie şi îi este teamă că ar putea rămâne fără piciorul stâng.

Cel mai bun marcator din istoria Ligii 1 a agăţat ghetele în cui în 2021, forţat de gravele probleme de sănătate pe care le are. Eric de Oliveira nu mai are acelaşi zâmbet cu care juca fotbal la Pandurii, Gaz Metan, Farul şi Voluntari. Asta pentru că problemele cu circulaţia sângelui i-au răpit ceea ce iubea cel mai mult, fotbalul. Acum, Eric se luptă pentru viaţa sa.

"Dacă situația de la piciorul meu stâng se agravează în următoarea perioadă există posibilitatea să-mi fie amputat! E greu... Sunt în lumea mea și uneori cred că e mai bine să fiu singur. Merg înainte, încerc să nu mă plâng prea mult. Dumnezeu mi-a dat atâtea, iar dacă acesta este modul prin care trebuie să trec ca să revin, o să trec!", a declarat Eric pentru gsp.ro

Depresia l-a cuprins pe brazilianul care a încântat în Liga 1

Zâmbetul lui Eric s-a transformat în lacrimi, deoarece nu poate trece peste retragerea prematură din 2021. Îi este dor de minge, de gazon şi de atmosfera de pe stadioane. "Am intrat într-o depresie! Din cauza modului în care m-am lăsat de fotbal. Am fost surprins... Mă așteptam să merg la doctor și apoi să revin la fotbal, însă n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc! A fost finalul.

Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie! Doar familia mă poate ajuta să ies din depresie! Familia a fost pilonul principal care m-a ținut... Soția mea a suferit foarte mult în această perioadă. Și mama mea. Să nu uităm că eu sunt departe de mama, care este în Brazilia. Uneori nici nu-mi vine să-i mai povestesc soției problemele mele pentru că o încarc și pe ea. Inclusiv copiii simt că am probleme... În ultima vreme parcă mi-am mai revenit!

Uite, un lucru care mi-a făcut bine îl reprezintă partidele la care am participat cu cei de la Liga Legendelor. Mulți dintre băieții cu care acum sunt coleg mi-au fost adversari pe vremuri și mă ajută să depănăm amintiri din acele timpuri. Din păcate, mai mult de un minut, două nu pot juca din cauza picioarelor... E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante.

Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire. Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept... Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem. E din cauza fotbalului sută la sută! Eu eram Eric, cel mai mare străin din istoria României, și dintr-odată s-a terminat totul. Nu mai puteam să dau în minge, să fac ceea ce iubesc! Nu pot să mă uit la videourile mele, nu pot să mă uit la meciurile mele. Nu am stare...", a declarat Eric pentru aceeaşi sursă.

Eric de Oliveira ajuns în fotbalul românesc în 2007, când Gaz Metan l-a cumpărat de la Metropolitano, pentru 125.000 de euro. În Liga 1 a mai evoluat pentru Pandurii, Viitorul şi FC Voluntari şi a marcat, pe prima scenă a fotbalului românesc 66 de goluri, record absolut pentru un jucător străin.

În străinătate, Eric a evoluat pentru Karpaty, Al Ahli, Matsumoto, Najran şi Al-Markhiya SC.

