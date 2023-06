Drama din spatele femeii care o îmbracă pe Carmen Iohannis. Cum e reușit designerul Eli Lăslean să depășească tragedia care i-a răpit soțul, în urmă cu 25 de ani

In articol:

Eli Lăslean este cunoscută deja pentru faptul că îi realizează ținutele Primei Doamne.

Creațiile sale au ajuns ușor la inimile românilor, însă nu sunt mulți cei care știu povestea impresionantă de viață din spatele designerului care i-a cucerit inima lui Carmen Iohannis.

În spatele talentului și al imaginației, se ascunde o poveste impresionantă de viață. Eli Lăslean și-a pierdut soțul în urmă cu 25 de ani, după un accident crunt de mașină petrecut pe Valea Oltului. Viața designerului s-a schimbat atunci, iar în ciuda greutăților a reușit să în rupă orice barieră și că continuie drumul și afacerea pe care le-a pornit, în urmă cu mai bine de 20 de ani, alături de soțul său.

Eli Lăslean, povești impresionante despre ziua care i-a schimbat viața

Cei mai mulți dintre români o știu pe Eli Lăslean pentru ținutele pe care le creează pentru Carmen Iohannis, însă puțini sunt cei care știu că în spatele ei se ascunde o poveste sfâșietoare.

Citește și: Cauza exactă a morții lui Stephan Pelger! Ce s-a aflat acum, la o zi după ce s-a stins din viață. Detalii de ultim moment

În urmă cu 25 de ani, Eli Lăslean și soțul se bucurau de un real succes în industrie și tocmai deciseseră să meargă la București, de unde aveau să mai cumpere două mașini de cusut, tocmai pentru a putea face față cererii pe care o avea la momentul respectiv. Cuplul era pe Valea Oltului și mai avea doar câteva ore până în Capitală, atunci când tragedia s-a produs! Mai aveau o oră până la Vâlcea, iar Adi i-a promis atunci designerului că acela avea să fie ultimul lor drum până la București.

Urmau să stea mai mult pe acasă și să își dedice mai mult timp familiei, însă după doar câteva minute tragedia de pe Valea Oltului le-a schimbat radical viața.

"A fost propunerea lui Adi, soțul meu, care era cel mai devotat partener pe care mi l-am putut imagina, cel mai inteligent, dar și cel mare admirator al meu. Era tare mândru de ceea ce reușisem să facem împreună.

În acea zi, după masă, am pornit spre București, mergeam ținându-ne de mâna în mașina condusă de el, făceam planuri, ca de obicei, când plecam la drum pentru aprovizionare... și el îmi spunea: „Acesta e ultimul nostru drum spre București, o să stăm mai mult pe acasă, să fim împreună cu fiul nostru, care avea 15 ani și pe care l-am lăsat mai mult în grijă bunicilor, rămânem la dimensiunea acesta a firmei ca să avem timp și pt noi, să putem să ne relaxăm, să plecăm în vacanțe..." iar eu, care eram foarte obosită, avusesem o zi plină, îl întreb: "Ok, dar cât mai durează până ajungem în București? Pentru că sunt tare obosită." El îmi răspunde: "Mai avem o ora până la Vâlcea, încă o ora până la Pitești și la ora 10 suntem în București, dacă nu se întâmplă ceva ..."

Eli Lăslean și soțul său

A urmat un moment de liniște, noi eram într-o depășire, pe Valea Oltului, și eu văd în fața mea cum apare coamă unui tir de după o curbă și care vine spre noi. Eram parcă într-un film... întorc capul spre dreapta, să văd dacă depășim mașină pe care o aveam lateral și în momentul acela, un zgomot cumplit, o bubuitură se aude, întorc capul spre soțul meu și îl văd cu capul căzut și un fir de sânge curgându-i din gură... ca în filmele de groază... parbrizul mașinii fusese făcut zob, iar eu m-am ridicat și scoțând capul prin parbrizul spart, am strigat cât am putut de tare: AJUTOOOR!!! Se opriseră toate mașinile și, cu greu, l-au scos pe soțul meu din mașină. Cineva s-a oferit să ne transporte la Spitalul din Vâlcea, îi sunt recunoscătoare acelui domn. A urmat transportul cu o Ambulanță la Spitalul Bagdazar din București, iar a două zi dimineață a fost operația prin care soțului meu i s-a extirpat o bucată din creier. (...) A urmat o comă în care eu așteptam în fiecare clipă să se trezească. Doctorii îmi spuneau "sufletul lui este între cer și pământ, rugați-va!"... și m-am rugat... dar distrugerea era prea gravă și niciun semn de revenire.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Legătura dintre Dinu Maxer și o fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ochii mei au luat-o razna. M-a fascinat”- kanald.ro

Citeste si: Creatură marină de peste 800 de kilograme, găsită de pescari. Dar asta nu a fost singura surpriză. FOTO- stirileprotv.ro

A fost cumplit, o durere care nu se poate exprima. Avea 43 de ani și ne iubeam ca-n prima zi. Cred că l-am pierdut în ziua în care îl iubeam cel mai mult", a mărturisit Eli Lăslean.

Eli Lăslean

"A fost un moment în care am simțit că totul se putea prăbuși"

În urma accidentului cumplit de pe Valea Oltului, soțul lui Eli Lăslean a intrat în comă. Din acel moment, designerul a trebuit să preia toate atribuțiile echipei pe care o formau. Nimic nu avea să mai fie la fel, nici pentru și nici pentru cele 25 de angajate pe care le aveau.

Citește și: Cât a costat cea mai scumpă rochie vândută de Cătălin Botezatu?! Celebrul designer a spus tot fără menajamente: "Poate merita mai mult"| EXCLUSIV

Adi Lăslean a stat patru luni în comă, timp în care creatoarea de modă a devenit și mamă, dar și tată pentru fiul cuplului. După ce soțul său s-a stins din viață, cele 25 de angajate pe care le aveau i-au pus o întrebare grea și acela a fost momentul în care designerul a simțit că totul s-ar fi putut prăbuși într-o singură clipă.

"Încă din momentul în care el a căzut, a intrat în comă în urmă loviturii cumplite, m-am simțit responsabilă de tot ceea ce aveam- familie, firmă, colaboratori.

Cred că am trecut pe pilot automat și dintr-o dată am devenit și mama și tată, am încercat să-l salvez și să duc visul nostru mai departe. Fetele mel, cele 25 de angajate, se uitau la mine, cu îngrijorea în priviri și mă întrebau: "Noi acum ce facem? Mai rămânem sau plecăm în altă parte, dacă nu mai e Dl Adi?"

A fost un moment în care am simțit că totul se putea prăbuși definitiv și visul nostru frumos să rămână doar în mintea mea. Am bătut cu pumnul în masă și am spus: "Nu pleacă nimeni!", a mai dezvăluit Eli Lăslean.

Citeste si: „A fost doar o mică greșeală” Armin Nicoară a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Puican! Cum a reacționat artista?- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Tabloidele au facut din nou o chestie". Reacția lui Theo Rose după ce s-a vehiculat că băiețelul ei ar avea nevoie de ajutor. Artista a ținut să lămurească întreaga situație- radioimpuls.ro

Eli Lăslean, în timpul unei prezentări de modă [Sursa foto: Silviu Covaci ]

Cum a reușit Eli Lăslean să meargă mai departe

În ciuda tragediei care i-a schimbat viața în urmă cu 25 de ani, Eli Lăslean a mers mai departe. Designerul și-a luat inima în dinți și a continuat drumul pe care l-a început împreună cu soțul ei. La scurtă vreme a deschis primul magazin în București, iar vedete de top au defilat atunci pentru cea care îi realizează astăzi ținutele lui Carmen Iohannis.

Citește și: Vica Blochina a ajuns pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu vedeta cu o zi în urmă: „Zi proastă azi”

Sonia Argint, Monica Davidescu, Bianca Brad, Anca Țurcașiu s-au numărat printre vedetele care au defilat pentru ea, iar pantofii lui Mihai Albu au apărut atunci pentru prima dată într-un show de modă.

"Era atât de frumos visul pe care l-am construit alături de omul meu drag, alături de EL, Adrian Lăslean, încât mi s-ar fi părut nedrept ca, odată cu dispariția lui, să pierd și visul!

Mi-amintesc cât de mândru era de mine, cât de încântat era de frumusețile care se nășteau din mâinile mele, de colectivul pe care îl aveam, de poziția pe care ne-am cucerit-o în societate. Eram o familie de succes în Arad, dar când am ajuns în București, cu el rănit, pe patul de spital, am înțeles ce înseamnă să fii „no name”. În București nu ne cunoștea aproape nimeni iar asta am simțit-o și în spital și mi s-a părut nedrept.

Aveam conștientizarea propriei valori, iar toți anii care au urmat am dorit să demonstrez asta- valoarea pe care o aveam! Și am reușit, sunt tare mulțumită de asta", a mai declarat Eli Lăslean.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!