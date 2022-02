Drama Ginei Pistol! Vedeta a fost abandonată de mamă, la doar trei zile după naștere. Cine a crescut-o pe blondină

In articol:

Iubita lui Smiley se declară o femeie împlinită, asta pentru că în urmă cu aproape un an a devenit mamă, iar acum are familia pe care și-a dorit-o mereu.

Însă, cu toate acestea, vedeta a mărturisit în nenumărate rânduri că nu a avut o copilărie lipsită de griji, mai ales că i-a lipsit dragostea părintească.

Bunica blondinei a făcut o serie de dezvăluiri, în cadrul unui interviu, povestind că Gina Pistol a fost abandonată de cea care i-a dat viață, chiar la trei zile după ce a născut-o.

Gina Pistol a fost crescută de bunica ei

Iubita lui Smiley are foarte mulți fani, însă puțini dintre aceștia știu, de fapt, prin ce a trecut partenera artistului în copilărie. Potrivit declarațiilor bunicii vedetei, Gina Pistol a fost abandonată de mama ei, la doar trei zile după ce a fost născută, aceasta fiind crescută de bunică.

În cazul tatălui vedetei, bunica Ginei Pistol spune că aceasta a iubit-o mereu pe prezentatoarea TV și nu a lăsat-o niciodată. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat atunci când a apărut pe lume și fratele blondinei, asta pentru că mama vedetei a dorit să o ia pe Gina înapoi.

Așadar, bunica Ginei Pistol nu dorea să-i despartă pe cei doi frați, așa că a lăsat-o pe prezentatoarea TV să plece înapoi la mama sa.

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani.”, a mărturisit bunica Ginei Pistol, pentru o publicație.

Vedeta, despre momentul în care mama sa a aflat că este însărcinată

În urmă cu mai mult timp, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Gina Pistol a vorbit despre momentul în care mama sa a aflat că este însărcinată. Începutul sarcinii nu a fost deloc unul ușor, mai ales că Gina Pistol putea să piardă sarcina, iar din acest motiv a dorit să se asigure că totul este bine, asta pentru că își dorea să-și anunțe și părinții de acest fapt.

Gina Pistol, la un an de când a rămas însărcinată pentru prima dată: „Azi îi fac o surpriză. Acum, la 10 luni distanță!” A vrut să se afle de la ea

„Eu, o lună de zile, am avut hemoragii foarte mari în timpul sarcinii. Nu aveam voie nici măcar să ridic o sticlă de 2l de apă, trebuia să stau la pat. Exista riscul să pierd sarcina. Cum să-i spun eu mamei că sunt însărcinată, dar să nu se bucure că s-ar putea să pierd sarcina… Așteptam să trec de hopul ăsta ca să putem să ne anunțăm și noi părinții. Pentru că mergeam foarte des la doctor, să-mi fac analize, ecografii, cumva poate cineva a văzut și a anunțat presa. Așa ne-au sunat ai noștri. Ce puteam să le spunem…”, a spus Gina Pistol.

