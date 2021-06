Drama lui Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021 17:25, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

Cătălin Amarandei, în vârstă de 28 de ani, este concurent în echipa albastră a lui chef Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021.

Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite 2021, poveste dramatică de viață

Tânărul este bucătar de meserie și a profesat atât în țară, cât și în străinătate.

Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu a venit la Chefi la cuțite hotărât să câștige competiția. Cătălin Amarandei este unul dintre bucătarii de bază din tabăra albastră și are toate șansele să ajungă în Marea Finală a sezonului 9.

Florin Dumitrescu și Cătălin Amarandei

Tânărul a muncit foarte mult pentru a-și putea urma visul și a avut de trecut multe încercări de-a lungul vieții. El și-a câștigat primii bani la vârsta de 14 ani, iar atunci când a vrut să plece în străinătate a avut parte de o dezamăgire uriașă.

Cătălin Amarandei a povestit în audițiile Chefi la cuțite cum a fost păcălit cu o ofertă de muncă în afara țării, ce s-a dovedit a fi o înșelăciune. Întâmplarea nu l-a făcut să dea înapoi de la alte provocări și, după ce a muncit o vreme ca bucătar și a făcut cursuri de calificare, a ajuns să profeseze în numeroase state.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

Echipa lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amarandei, concurent în echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite 2021

Cătălin Amarandei a decis să participe la Chefi la cuțite pentru a demonstra că este un bucătar talentat și poate ajunge departe în concurs. În audiții, tânărul a ales să facă un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă, preparat care i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

El a luat atunci trei cuțite din partea juraților, iar după probele din bootcamp a primit tunica albastră. Cătălin Amarandei a declarat că se vede în Marea Finală de la debutul competiției.