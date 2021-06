Drama lui Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021, sezonul 2. Tatuajul de pe piept îi spune povestea: „Amândoi au murit!” 

In articol:

Cosmin Stanciu și-a tatuat părinții pe piept! Faimosul care surprinde la Survivor prin agilitatea de pe trasee are o mare durere în suflet! Cosmin Stanciu a rămas fără mamă și fără tată de puțină vreme și, în ciuda faptului că nu dorește să arate nici măcar o slăbiciune pe chip, inima campionului la karate este sfâșiată.

Ce reprezintă tatuajul de pe pieptul lui Cosmin Stanciu de la Survivor România

”Mama era o fană înrăita a emisiunii Exatlon, și, cu siguranță, s-ar fi bucurat pentru mine, să vadă, acum, că am reușit să ajung la un show asemănător, cum este ”Survivor”. Din păcate, ea nu a mai reușit sa vadă acest lucru, a plecat de pe această lume mult prea devreme și mă doare”, a declarat Cosmin Stanciu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Stafeta mixtă”.

Cosmin Stanciu de la Survivor România - tatuaj

Cosmin Stanciu și-a tatuat părinții pe piept! Ca durerea să fie și mai grea pentru Cosmin Stanciu, ei bine, Faimosul a rămas și fără tată, astfel că, în Republica Dominicană, el a plecat cu gândul de a răzbi în special pentru cei doi oameni care i-au dat viață și cărora le spune, cu tristețe în glas, ”îngeri păzitori!!”

”E greu pentru mine, dar nu pot schimba nimic. Ii port în suflet pe părinții mei și am să le dedic victoriile de pe traseu. Drept dovadă, am un semn pe care îl voi face pentru mama și tatăl meu atunci când voi fi învingător, căci, din nefericire, dacă mama a plecat de pe această lumea, și tata a murit”, a mai comentat Cosmin Stanciu la ”Stafeta mixtă!”

Cosmin Stanciu de la Survivor România - Stafeta mixtă

Cosmin Stanciu și-a tatuat părinții pe piept! Dincolo de a-i purta în suflet pe părinții săi, Cosmin Stanciu și-a făcut un desen pe corp cu portretul lor. ”Poate mulți se vor întreba ce reprezintă tatuajul meu. Am și un raspuns, mama și tata! Ambii au murit, dar sunt cu mine peste tot chiar și în Republica Dominicană! Consider că în felul acesta mereu există cineva de acolo de Sus care va avea grija de mine. Pentru ei, am să câștig”, a conchis Faimosul la WOWbiz.ro

Telespectatorii vor putea urmări reality show-ul filmat în Republica Dominicană, cinci zile din șapte. Mai exact, emisiunea Survivor România 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00 la Kanal D.