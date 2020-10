Jorge

Povestea cutremurătoare de viață a artistului Jorge! Cântărețul a trecut prin momente dificile, după ce tatăl și bunicul lui s-au stins din viață la un interval de șapte luni. Vedeta a decis să vorbească pentru prima dată despre drama care l-a marcat.

Jorge, detalii sincere despre pierderile din viața lui

In articol:

”La o zi după ce a fost înmormântat tatăl meu, am semnat cu casa de discuri Roton. Semnam pentru cariera mea. Nu voiam să știe nimeni ce mi se întâmplase. Peste ani aveam să-mi spun, bă, sunt singur”, și-a început povestea tulburătoare Jorge.

"Tata a făcut atac cerebral. A ajuns târziu la spital, a fost operat, dar s-a extins, medicii nu au mai avut ce să-i facă”, spune Jorge.

Citeste si: Alina, fosta sotie a lui Jorge, e nemultumita ca micuta ei pleaca doua weekend-uri pe luna la tatal sau:“Fetita mea nu intelege ce e cu trambalarea asta de la mami la tati"

Cântărețul și-a pierdut tatăl când avea doar 23 de ani, iar ultima dată când s-au întâlnit, aceștia au băut ceva și Jorge i-a cerut bani tatălui pentru inelul de logodnă.

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

”Am stat la o țuică în bucătărie cu el, mi-a zis că-mi dă bani pentru un inel de logodnă pe care voiam eu să-l cumpăr pentru iubita mea. A fost ultima dată când l-am văzut. Am plecat apoi în Italia. Am cerut-o de nevastă când vizitam Colosseumul, tata m-a sunat și m-a întrebat cum e. M-a chestionat, aia a fost ultima discuție cu el”, a mai adăugat Jorge.

Artistul mai declară că a aflat tragică veste de la mama lui. A mers imediat la Constanța și a stat în genunchi în fața cadrelor medicale, rugându-i să îl ajute.

cântărețul Jorge

”Când am revenit în țară, mama m-a sunat și mi-a spus ce s-a întâmplat. Mi-a dat vestea. Am ajuns imediat la Constanța, era la reanimare. Am stat în genunchi în fața medicilor rugându-i să-l mai opereze o dată. A fost un șoc total pentru mine”, rememorează Jorge.

"Am intrat în depresie"

De asemenea, Jorge mai susține că nu a putut trece peste această suferință, iar la vârsta de 32 de ani a suferit de o depresie puternică. Seara îi era cel mai dificil, pentru că ajungea acasă și începea să plângă. În plus, cântăreul a mai adăugat faptul că timp de doi ani a mers la psiholog.

”A trecut vremea, dar eu aveam să clachez la 32 de ani.Am intrat în depresie. Ziua nu era nicio problemă, dar când ajungeam seara în pat mă pufnea plânsul. Aveam gânduri negative, ciudate… Așa am ajuns la psiholog! Doi an am mers la psiholog. Nu-i o rușine, e chiar foarte important să apelezi la el dacă simți că ai nevoie”, a încheiat Jorge.

sursa cancan