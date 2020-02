În urmă cu câteva ore, o știre cumplită a zguduit lumea showbiz-ului din România! Joseph Hadad, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, un obișnuit al aparițiilor TV, în special în juriul emisiunilor culinare, se află pe patul de spital.

Joseph Hadad a chemat salvarea de urgență! Ce s-a întâmplat?

Joseph Hadad a ajuns pe mâna medicilor după ce a făcut un atac de panică, au declarat, în exclusivitate, surse pentru WOWbiz.ro. Informația a fost apoi confirmată și de purtătorul de cuvânt al spitalului Elias, Silviu Negoiţă.

Inițial, s-a speculat că ar fi suferit un infarct din cauza simptomelor pe care le Joseph Hadad le prezenta. Bucătarului i se făcuse rău, îi scăzuse tensiunea și a chemat un echipaj SMURD, care l-a dus imediat Spitalul CC Iliescu din Capitală. În urma investigațiilor făcute de doctori, se pare că nu a fost vorba de nimic grav, ci mai degrabă de o tulburare pe fond nervos. Astfel că, i s-a recomadat odihnă totală.

Citeste si: Primele imagini cu Rani Adamescu după ce a aflat că riscă închisoarea pentru delapidare! Fostul crai de Dorobanţi, la discuţii cu un celebru bucătar

Joseph Hadad a rămas văduv acum 12 ani! ” Soția mea a început tratamentul de cancer la sân şi trei ani de zile a suferit”

Problemele cu care se confruntă celebrul bucătar a readus în memorie drama prin care el a trecut. Joseph Hadad a rămas vădut acum 12 ani, când soţia i-a murit de cancer, iar el a rămas cu trei copii. ”Nevasta mea a încetat din viață după un cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor. Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42“, a declarat chef Hadad, pentru Click.ro, care a luat-o de la capăt după moartea soţiei lui. ”Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42. Am rămas văduv cu trei copii, cu Dor, băiatul cel mare de 16 ani, Daniela de 10 ani şi Lipaz de 3 ani şi jumătate. A fost greu, mai ales că mi-am reprolat tot timpul ce s-a întâmplat. Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…“, a mai spus Hadad.