Drama neștiută a Corneliei Catanga! A fost aruncată la naștere, după ce au crezut că este moartă: "Am fost aruncată sub pat..."

In articol:

Cornelia Catanga este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Astăzi, pentru intrepreta de muzică lăutărească este o zi extrem de importantă. Artista împlinește vârsta de 63 de ani, însă puțini știu faptul că atunci când a fost adusă pe lume a fost aruncată de bunica și mătușa ei, care au crezut că este moartă.

Drama neștiută a Corneliei Catanga

Cornelia Catanga ascunde o poveste de viață absolut impresionantă. A fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că este moartă.

Citeste si: Cornelia Catangă, la cuțite cu soțul ei. Cum a supărat-o Aurel Pădureanu: „Nu admit, nu permit așa ceva”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus <<aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea>> Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul.” , a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cornelia Catanga[Sursa foto: Captură YouTube]

Preț de câteva minute, artista a fost lăsată sub pat, iar după ce lucrurile s-au mai liniștit, iar mama și-a revenit după naștere, cele două femei au mers să vadă ce s-a întâmplat cu aceasta. Cornelia a spus faptul că în momentul în care a fost atinsă a început să plângă puternic, iar bunica și mătușa au realizat faptul că trăiește.

Citeste si: Motivul despărțirii dintre Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu! Artista a fost jignită de soţ: „Am dat cu telefonul de pământ”

”Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, a mai spus Cornelia Catanga. la Antena Stars.