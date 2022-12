Drama neștiută a Dianei Șoșoacă! Este dură și își exprimă cu tărie punctul de vedere, dar are o suferință profundă în suflet: "Am pierdut aproape toată familia și prietenii"

In articol:

Personaj extrem de controversat al scenei politice românești, Diana Șoșoacă s-a remarcat prin acțiuni considerate a fi cu totul deplasate, scandaloase, multe dintre acestea derulându-se chiar în Parlament. Diana Șoșoacă este de profesie avocat, iar în anul 2020 a devenit Senator în Parlamentul României, pe listele AUR, iar la nici două luni a fost exclusă din Grupul Parlamentar, fiind in prezent Senator Independent.

Diana Șoșoacă nu are o relație bună cu tatăl ei

Diana Șoșoacă a fost invitată la emisiunea În oglindă, unde și-a deschis sufletul. A vorbit, în premieră, despre problemele pe care le are în familie, mai exact relația cu tatăl ei. Cei doi se înțelegeau bine, până a venit pandemia și a stricat totul. Diana Șoșoacă recunoaște cât de mult a avut de pierdut de pe urma atitudinii ei patriote.

"Relația mea cu tata este alterată acum din cauza pandemiei. Nu a fost de acord cu politica mea și asta e. O, doamne. Nu aș vrea să vorbesc despre asta, pentru că a fost dureros ce s-a întâmplat la un moment dat. S-a purtat inclusiv poliția, pentru că nu purtam mască și nu sunt vaccinată. Mai mult soția lui tata nu este de acord cu ce gândesc eu. Dar, credeți-mă că nu îi port pică, mă rog pentru el, dar dacă așa s-a ales...Deci, eu în această pandemie am pierdut aproape toată familia și aproape toți prietenii din cauza principiilor și luptei mele. Mă așteptam să îmi pierd tatăl pentru asta. Doare cumplit, dar eu sunt doamna de fier. Dacă am reușit să trec peste toate astea, chiar sunt. Cu tatăl meu am avut niște discuții. Nu a prea vrut să spună nimic, a refuzat orice fel de discuție și cam atât. La revedere, drum bun și gata. Eu iau lucrurile ca atare, nu stau să mă rog de nimeni. Dacă așa se dorește, eu ce să fac? Ce să fac mai mult de atât? Mă rog pentru ei, pun acatiste. Ultima oară cu tata am vorbim acum un an și ceva. Pentru mine, tata este cel din copilăria mea. Consider că acela e tatăl meu. Am învățat să merg mai departe. Îi iubesc pe toți, îi înțeleg, accept.", a declarat Diana Șoșoacă.

Avocata speră ca Dumnezeu să facă dreptate și să rezolve lucrurile. Totuși, se autointitulează doamna de fier și mărturisește că a trecut peste drama care, cândva, i-a sfâșiat sufletul.

"Diferențele de opinie pentru unii contează. Pentru mine nu au contat. Am văzut cazuri și mai grave, nu mai sufăr, credeți-mă. E o rană închisă și când va dori Dumnezeu vreodată să se rezolve, se va rezolva. Dacă nu în viața asta...Problemele sunt mult mai ample, grave și mult mai vechi și nu depind nici de mine, nici de el. Am îngropat. E o problemă moartă pentru mine.", a mai spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, adevărul despre relația cu soțul ei

Diana Șoșoacă a vorbit și despre relația cu soțul ei. Cei doi sunt patrioți adevărați și trăiesc mai mult pentru popor decât pentru ei înșiși. Diana Șoșoacă nu s-a ferit din a spune lucrurilor pe nume.

"Eu și cu soțul meu, Silviu, nu ne mai aparținem. Noi nu mai trăim niciunul viața noastră. Noi trăim exclusiv pentru acest popor și pentru această țară. Atât.", a mărturisit Diana Șoșoacă, al În Oglindă.

