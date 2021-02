Drama neștiută a Gabrielei Cristoiu! Bruneta a fost bătută și sechestrată de iubit: "M-a bătut și m-a terorizat psihic..."

feb 2, 2021 Autor: Adriana Raiciu

Gabriela Cristoiu a trecut prin momente cumplite, după ce iubitul ei a avut o reacție șocantă. Bărbatul a agresat-o fizic și a sechestrat-o! Nimeni nu a știut nimic de focoasa brunetă preț de câteva zile!

Gabriela Cristoiu, bătută și sechestrată

Vreme de câteva zile Gabriela Cristoiu a fost de negăsit, acest lucru a avut loc pentru că iubitul ei a sechestrat-o.

Se pare că întreaga ceartă ar fi pornit de la gelozia exagerată a partenerului ei. Bărbatul a avut o reacție total neașteptată.

Cu lacrimi în ochi, vedeta de televiziune declară faptul că a fost bătută și chiar ținută în casă cu forța de către iubitul ei musulman. Tot scandalul ar fi pornit de la faptul că individul a fost gelos pe un reporter care tocmai ce se întâlnise cu iubita lui. De asemenea, se pare că frumoasa brunetă ar fi reușit să scape din casa terorii abia după doua zile, atunci când i-a spus bărbatului că merge la magazin să facă cumpărături.

„Când am ieșit din casă, am apăsat butonul de la lift. Din lift a ieșit un domn, noul meu iubit. El a venit și m-a bătut în fața liftului, a crezut că eu aveam vreo relație cu Horațiu. Mi-a dat o palmă. El este de origine turca. M-a terorizat psihic, timp de trei zile.

M-a închis în casă, mi-a pus mâncare la ușă. M-a închis în casă cu cheia. Două zile am stat închisă în casă. Eu puteam să fac ceva, să țip, să bat în pereți, dar am ales să nu fac asta, să nu am probleme. Musulmanii sunt foarte geloși. El este un om periculos. Am evadat spunând că merg la magazin să iau să fac de mâncare”, a declarat Gabriela Cristoiu, în cadrul unui interviu.