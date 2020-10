Clotilde Armand

In articol:

Clotilde Armand a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Primarul actual al Sectorului 1 și-a pierdut cei doi copii, iar despre acestă perioadă cumplită din viața ei a scris în cartea sa autobiografică, “Am ales România”. Din căsătoria cu Sergiu Moroianu, femeia are patru copii, însă doi dintre aceștia s-au stins din viață, Ondine și Clara.

Drama neștiută a lui Clotilde Armand

Primarul Sectorului 1, femeia în vârstă de 47 de ani, are patru copii la momentul actual. Din căsătoria cu Sergiu Moroianu, Clotilde are un băiat și trei fete. Din păcate, două dintre fetele politicianului au murit. Odine s-a stins din viață în timp ce dormea, iar Clara a murit în urma unui accident tragic în Franța.

“Când s-a născut Ondine, am înțeles ca toți bebelușii mei vor semăna între ei. Numai prin felul în care îi înfășam ca bebeluși îi vom recunoaște mai târziu în poze. Când a venit vara, am plecat la părinții mei să o botezăm pe Ondine. Eram toți fericiți, am mâncat drajeurile tradiționale, cum este obiceiul la botezuri în Franța. O săptămână mai târziu, Ondine nu s-a mai trezit din somn. Se apropia de patru luni. Medicii au făcut o autopsie completă și concluzia a fost că a murit de sindromul morții subite a sugarului. A fost primul nostru șoc puternic din viață. Nici nu știam că se poate întâmpla acest lucru”, a mărturisit noul edil al Sectorului 1 în paginile volumului autobiografic “Am ales România”.

Citeste si: Andreea Pirui a ajuns la doctor! Ce operație și-a făcut - evz.ro

Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1

Tot în acest volum, Clotilde vorbește despre tragicul accident în care a murit Clara. În data de 26 septembrie, în jurul orei 18:00, fata a fost lovită de către un motociclist.

"A fost pe 26 septembrie, în jurul orei 18:00. Pe un imens bulevard care ține de la castel până la ieșirea din oraș spre Paris. A fost lovită de un motociclist care se grăbea.

Avea o motocicleta Mitsubishi, cea mai puternică de pe piața, așa mi-a spus politistul. Era singura traversare pe care Clara trebuia să o facă în fiecare zi. Motociclistul se grăbea spre avocatul lui pentru procesul de divorț. Avea 32 de ani și doi copii. A vrut s-o evite pe Clara când a văzut-o în fața lui pe trecerea de pietoni. O spun pentru copiii lui. Vreau să știe acest lucru. A încercat. Prea târziu. Prea repede. 100 de kilometri pe oră, la atât i-a fost estimată viteza. Au murit amândoi în fața tuturor elevilor și studenților care se găseau în jur. La doi pași de casa”, a scris Clotilde Armand.

Sursă Unica.ro