Afaceristul a avut tangențe și cu politica , însă nu pentru o perioadă prea lungă, el devenind cunoscut odată cu divorțurile pline de scandal de Adriana Bahmuțeanu.

În prezent, Silviu Prigoană are patru copii, se află la a treia căsătorie și s-a liniștit complet în ceea ce privesc aparițiile publice.

Citeste si: Cristina Ich, conflict cu psihologul de la spital, după ce l-a adus pe lume pe fiul ei și al lui Alex Pițurcă: „Eu sunt caz de netratat, vă spun”

Citeste si: Ce au sesizat fanii la ultima poză postată de Bianca de la Puterea Dragostei, înainte să se afle de despărțirea de Livian

Cum și-a pierdut Silviu Prigoană prima soție

Nu mulți știu că Silviu Prigoană a mai fost însurat o dată înainte de căsnicia cu Adriana Bahmuțeanu, dar din păcate soția lui a murit, când cei doi fii ai lor erau încă mici.

Cea care urma să îi devină soție lucra în același loc cu el. Cei doi s-au căsătorit după ce omul de afaceri a suferit accidentul în urma căruia și-a pierdut piciorul.

"M-am căsătorit prima dată după ce am avut accidentul, nu înainte. Dacă vrei să supraviețuiești, poți. Dacă nu vrei, cu două picioare nu poți să zbori, dacă nu vrei și nu ai ambiție. Am rămas cu doi copii, cu un picior bolnav și mi-am îngropat și nevasta. Am depășit momentul prin efort, ambiție, muncă, chestii din astea care nu au nici o legătură cu pupatul de moaște, cu statul în genunchi la biserică, cu plânsul de milă”, a declarat afaceristul în cadrul unei emisiuni TV.

Din păcate, fericirea lui Silviu Prigoană și a Vioricăi s-a terminat brusc, după ce femeia a fost diagnosticată cu o boală care avea să o omoare.

, a povestit Silviu Prigoană într-un interviu acordat unei publicații.

Sursa foto: Cancan