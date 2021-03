Drama neștiută a Oanei Radu! Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a fost părăsită de tată la o vârstă fragedă: "Colegii lui râdeau de mine"

In articol:

Oana Radu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Dacă din punct de vedere profesional totul arată bine, se pare că pe plan personal nu a fost mereu bine. A fost părăsită de tatăl ei la doar trei săptămâni și a fost crescută când de mamă, când de bunici.

Oana Radu, părăsită de tată la trei săptămâni

În urmă cu ceva ani, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities a dezvăluit faptul că a fost părăsită de tatăl ei la doar câteva zile după ce a venit pe lume. Timpul a trecut, iar relația cu părintele ei nu a fost una deloc bună. Pe contul ei de Instagram, Oana a fost întrebată dacă mai ține legătură cu acesta, iar răspunsul ei a fost unul total neașteptat.

Citeste si: Soțul Oanei Radu, nemulțumit de felul în care arată artista! Iată ce îi reproșează: „Zici că nu fac bine că-ți interzic multe chestii”

„Țin legătura, da… dar nu avem o relație tată-fiică din păcate', a mărturisit Oana Radu, pe Instagram.

Tot ce are acum îi datorează mamei sale, care a crescut-o singură.

Oana își aduce aminte că mergea și pe la bunicii ei, însă recunoaște că cea care i-a dat viață și-a dedicat întreagă viață ei.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Citeste si: Oana Radu, revoltată de indiferența oamenilor! Vedeta și-a deschis sufletul în fața internauților: „Cât costă să încerci să fii puțin mai bun?!”

„De la trei săptămâni trăiesc fără tată. Mama mea m-a crescut singură, împreună cu bunicii mei. Mama mea şi-a dedicat întreaga viaţă mie, ea m-a dus la repetiţii, la festivaluri. Nu şi-a mai luat o haină de nu ştiu câţi ani, pentru că totul era pentru mine.

Este modelul meu în viaţă, o apreciez foarte mult. Este crunt! Nu am simţit lipsa tatălui la propriu, pentru că nu m-am obişnuit cu el, nu am crescut cu el', spunea Oana Radu, într-o emisiune TV.

Oana Radu[Sursa foto: Instagram]

În continuare, cântăreața a mai adăugat faptul că tatăl ei nu și-a manifestat niciodată interesul față de ea. Doar o singură dată a venit să o viziteze în tot acest timp.

„ Nu şi-a manifestat niciodată interesul faţă de mine. A venit o dată în vizită la mine, avea o pungă cu pixuri, mi le-a arătat pe toate şi nu mi-a dat niciunul.

Mami a tot sperat că va fi mai bine pentru mine dacă am un tată, iar când aveam 7 ani a intentat divorţ. La un moment dat am avut nevoie de un laptop, nu l-am primit. Mami era îngropată în datorii, iar la un moment dat am apelat şi la el. Niciodată nu m-a ajutat. Aveam 5 ani de zile şi-l sunam să-mi dea carioci şi colegii lui râdeau de mine”, a a mai spus Oana Radu, la acea vreme.