Drama neștiută a Vivianei Sposub! Iubita lui George Burcea a trecut prin momente cumplite: "La un pas de a-mi pierde viața..."

Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

Pe Viviana Sposub o cunoaște o țară întreagă, însă puțini știu faptul că la o vârstă destul de fragedă a trecut printr-un moment cumplit. Pentru prima dată, iubita lui George Burcea a vorbit despre evenimentul nefericit, dar și despre cum a reușit să treacă peste.

Viviana Sposub, drama neștiută din adolscență

Deși a avut parte de o copilărie extrem de frumoasă, se pare că la vârsta de 18 ani, Viviana a suferit un accident de ATV. Această experiență neplăcută a marcat-o pe frumoasa șatenă atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic.

După accident, se pare că prezentatoarea de televiziune a stat o bună perioadă de timp la pat, pentru a se putea reface. Avea răni pe tot corpul, dar mai ales pe față.

"Da… A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine.

După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.", a declarat Viviana Sposub.

Viviana Sposub[Sursa foto: Instagram]

Ce spune Viviana Sposub despre ea?

În cadrul unui interviu, frumoasa șatenă s-a autocaracterizat. Despre ea, Viviana spune că este încă o tânără care se descoperă pe sine.

"Viviana e o tânără care încă se descoperă pe sine! E un suflet de copil într-un corp de femeie sexy, cu cheful de viață al unei adolescente rebele. Îi place mult să râdă, să se bucure, să danseze, să cânte, să iubească, să trăiască! Și toate astea le împletește cu dorința arzătoare de a munci și de a realiza lucruri frumoase în viață. E ambițioasă și perseverentă, de curând a aflat că e și foarte puternică. Așa că nimic nu îi stă în cale!", a mai adaugat iubita lui George Burcea.

