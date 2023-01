Drama neștiută din viața lui Constantin Diță. Actorul are acum probleme de sănătate: ,,A fost sinistru. Am făcut ceva pe piele, pe tot corpul”

In articol:

Constantin Diță este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori din țara noastră. Acesta a devenit cunoscut în anul 2012, a când a început să joace într-un serial urmărit de foarte mulți români. Chiar dacă la televizor actorul pare tot timpul vesel, în trecut a avut parte de multe trauma care și-au pus amprenta asupra stării lui de sănătate.

Citește și: Ce sacrificii a făcut Ecaterina Ladin, alias Dalida, pentru carieră? „Copilul mă respingea. Nu mai știa cine sunt când veneam acasă.”

Prin ce a trecut Constantin Diță

Chiar dacă pe micile ecrane Constantin Diță este mereu cu zâmbetul pe buze și încrezător în sine, puțini știu că actorul nu a fost întotdeauna așa. Vedeta are un trecut destul de dureros, dar acest lucru nu l-a împiedicat să înfrunte problemele cu capul sus. Actorul a avut parte de cinci accidente, a aflat că mama sa suferă de cancer, în mai puțin de jumătate de an a fost nevoit să își înmormânteze bunica, iar de parcă totul nu era suficient, la un moment dat, în presă s-a vehiculat faptul că acesta a încetat din viață.

Toate acestea l-au făcut pe artist să se confrunte cu o boală a pielii, care la început l-a panicat destul de rău.

Citeste si: „Nu ne ascundem.” Motivul pentru care Dorian Popa și iubita lui nu se mai afișează împreună- kfetele.ro

„Am avut 5 accidente de mașină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. A fost sinistru! Am făcut ceva pe piele. Pe tot corpul. M-am panicat foarte tare”, a mărturisit Constantin Diță, potrivit Click.

Citește și: Anca Dumitra a spus marele "DA". Actrița devenită celebră pentru personajul "Geanina" s-a căsătorit în acest weekend

Cu ce se ocupa actorul înainte să devină celebru

Vedeta a mai dezvăluit că în tinerețe lucra pentru o firmă turcească de pâine și era responsabil cu descărcarea tirurilor. Suma de bani pe care acesta o primea era una destul de mica, dar pentru el era mai mult decât suficient.

„După Revoluţie am lucrat pentru o firmă turcească de pâine şi descărcam TIR-uri. Câștigam destul de puţin, dar eram puşti şi era foarte mult pentru noi”, a mai adăugat acesta.