Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor a recunoscut pe blogul personal că are pierderi de memorie. a început să uite lucruri atunci când a devenit mamă, iar de atunci nu a observat îmbunătățiri, ci din contră.

„De ceva timp am început să uit lucruri. Dar bine de tot, nu aşa. Adică rău. Uit aşa de rău, că îmi e, într-o zi, să nu uit naiba care îmi e casa, şi să intru în a vreunui vecin. Cred că pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut. După nouă luni, când îşi face bebe bagajul, pune şi vreo câţiva neuroni de pe la noi, să fie. Cine ştie, dacă i-or trebui cândva?“, a scris Irina Forod, soția lui Răzvan Fodor, pe blogul personal.

Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor, despre situațiile penibile care apar din cauza pierderilor de memorie

„Câteodată, cobor din dormitor în bucătărie cu gândul să fac ceva anume şi ajung în încăpere cu privirea pierdută. Fodor mă ghiceşte de la o poştă şi mă întreabă: «Ce, ai uitat pentru ce ai venit, este? ». Eu nu-s tâmpită să recunosc, iau în mână primul obiect care îmi sare în ochi şi spun prima frază care îmi vine în minte: «Am venit să-mi fac un ceai!». El se uită la mine şi mai ciudat şi zice: «Aaa, cu mixerul îţi faci tu ceai?!?». Nu mai spun de situaţiile penibile când vin oameni către mine zâmbind şi gata să mă îmbrăţişeze, iar creierul meu scotoceşte disperat în sertare după nume şi informaţii, dar nu reuşeşte decât să mă lase cu ochii goi, cu o mare varză în cap şi într-o situaţie în care, indiscutabil, ajung să mă fac de tot râsul“, a mai scris Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor, în destăinurile ei de pe blog.