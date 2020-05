In articol:

Un tânăr de 23 de ani susține că a fost la un pas de moarte după ce a fost bătut cu bestialitate chiar de vecinul lui de 70 de ani. Tânărul a povestit în cadrul unei emisiuni tv că a fost atacat de bătrân cu o bâtă.



Omul de 70 de ani l-ar fi lovit pe tânăr direct în cap și după ce a văzut că a rămas inconștient la târât în curtea casei sale unde i-a mai administrat câteva lovituri de bâtă.

„Incidentul a avut loc pe data de 9 mai. Am venit de la muncă, m-am dus până la magazin. Au ieșit câinii în fața mea, am luat bolovani să arunc în ei. Erau câinii domnului de 70 de ani. Au fugit câinii. Mi-am continuat drumul, s-a întunecat. M-am întors spre casă. Când am ajuns undeva aproape în dreptul lui, iar au ieșit câinii. Am luat bolnavul iar că nu aveam cu se să mă apăr. Apoi, m-am trezit cu una în cap. Cu o bâtă”, a povestit tânărul.

Viorel a precizat că nu a fost niciun martor la bătaie, ba mai mult, când s-a dus la poliție să depună plângere a fost alungat pentru că avea o reputație nu tocmai bună în sat.

„Eu de aia am apelat la dumneavostră că am fost la poliție, am fost repins, am fost la comună, postul închis, la mine acasă nu a venit nimeni să-mi ia o declarație. Am un certificat medico-legal. Am fost la poliție și mi-au zis 'bă, ce cauți aici, tu ești ăla care intri peste oameni în casă'. I-au luat lui declarația și l-au crezut pe el că el este om bătrân”, a mai spus tânărul de 23 de ani.