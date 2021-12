Drama politicianului pentru care a lucrat Lidia Buble! De ce a acceptat artista să fie filmată non-stop? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Lidia Buble a dezvăluit că primul ei job, după ce a venit în București, a fost acela de bonă pentru fiica lui Cristian Olteanu, fost șef al PNL sector 5.

Fosta bonă a familiei se purta urât cu fetița

Acesta i-a pus însă câteva condiții mai puțin obișnuite pentru că avusese o experiență traumatizantă cu femeia care lucrase anterior pe postul Lidiei Buble.

În 2009, în presă apăreau imagini greu de vizionat cu o bonă care agresa o fetiță de doi ani. Micuța era fiica PNL-istului Cristian Olteanu, iar în urma acestor imagini, politicianul i-a făcut plângere penală femeii care era plătită să aibă grijă de copil. Aceasta a și fost judecată și condamnată. După această întâmplare a apărut și Lidia Buble, proaspăt venită de la Deva, care a lucrat aproape un an pentru familia lui Cristian Olteanu. Ea a fost însă anunțată că va fi urmărită non-stop de camere.

”Am căutat pe la agențiile de specialitate și am găsit o bonă pentru E.., iar aceasta va fi supravegheată non-stop cu camera video. I-am spus acest lucru și a fost de acord”, a explicat soția lui Olteanu la vremea respectiv (nu e foarte clar dacă femeia la care se referea soția lui Olteanu era chiar Lidia Buble sau aceasta a venit mai târziu).

Cristian Olteanu, victima unui atac barbar

Un an mai târziu, Cristian Olteanu avea să treacă printr-o altă încercare extrem de grea. El a fost agresat, aparent fără motiv, în timp ce ieșea din scara blocului. Conform relatărilor presei, politicianul a fost atacat de 4 indivizi înarmați cu bâte de basseball și a fost lovit cu sălbăticie. El a ajuns în comă, la spital dar a fost operat iar medicii au reușit să-i salveze viața.

Cristian Olteanu a trecut printr-o experiență urâtă înainte s-o angajeze pe Lidia Buble

Bărbații nu i-au luat nimic lui Olteanu, așa că varianta jafului a ieșit din calcul. În schimb, una din ipotezele vehiculate la acea vreme a fost că tocmai familia femeii care între timpul fusese deja condamnată, a încercat să se răzbune pe politician. Se pare însă că această variantă nu s-a confirmat.

Lidia Buble s-a descurcat bine ca bonă

„Am avut grijă de 5 copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, a povestit Lidia Buble cu mai mulți ani în urmă.

Cristin Olteanu a spus că o cunoaște pe Lidia Buble și că artista i-a lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă aceasta a demisionat după câteva luni.