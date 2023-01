Drama prin care a trecut Andi Moisescu în copilărie. A fost părăsit de tată la vârsta de patru ani: ,,Nu a mai dat niciun semn”

In articol:

Andi Moisescu este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din țara noastră. Cei care îl urmăresc pe acesta sunt obișnuiți să îl vadă mereu cu zâmbetul pe buze și cu câte o glumă însă, nu mulți știu că în copilărie acesta a trecut printr-o dramă.

Drama prin care a trecut în copilărie Andi Moisescu: „Am pierdut și noțiunea de tată”

Andi Moisescu este o persoană veselă însă, nu întotdeauna a fost așa. În copilărie acesta a fost abandonat de către tatăl său la frageda vârsta de patru ani. Prezentatorul a mărturisit că la un moment dat s-a obișnuit cu ideea, dar și că nu îl condamnă pe tatăl său pentru gestul făcut, deoarece datorită lui a știut

cum să fie un părinte mai bun pentru copiii lui.

,,Nici nu am avut cum să țin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reușit, sub nicio formă. Ca să ți-o zic p-aia dreaptă, am pierdut și noțiunea de tată. La un moment dat o să-i ierți plecarea și o să-l uiți de tot. E singura soluție. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei. Să fiu ceea ce el n-a putut să fie”, a declarat prezentatorul, potrivit Adevărul.

Care este relația dintre Andi Moisescu și cei doi băieți ai acestuia

Andi Moisescu și soția lui formează un cuplu de foarte mulți ani și sunt un exemplu pentru tinerii din ziua de azi. Cei doi au împreună doi băieți în vârstă de 13 și 15 ani pe care îi iubesc foarte mult. Recent, prezentatorul TV a mărturisit că atunci când erau mici, băieții petreceau foarte mult timp alături de mama lor, dar atunci când acesta se întorcea de la muncă situația stătea cu totul altfel.

„La noi sunt băieți amândoi. Ei au fost împărțiți, dar depinde de vârstă. La început, pentru că normal petreceau mai mult timp cu mama lor și mai puțin cu mine, când ajungeam acasă erau amândoi lipiți de mine. E firesc pe undeva, îți dai seama. Acum sunt atât de mari, încât nu mai vor nici cu unul, nici cu altul. Noi ne bucurăm când îi mai vedem din când în când. Avem o relație extrem de apropiată și solidă și am ajuns să-i cunosc atât de bine, încât știu exact ce li se pare nedrept atunci când apar situații tensionate. Prin urmare, pun exact degetul pe rană și, ca printr-o minune, dezamorsez orice bombă. Cel puțin până acum mi-a ieșit de fiecare dată”, a spus bărbatul în cadrul unei emisiuni.