Drama prin care a trecut Andreea Marin cu 5 ani în urmă. Vedeta s-a gândit la ce e mai rău: „Aşteptarea te omoară”

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră. Fosta prezentatoare TV se poate lăuda cu o carieră de succes, o familie frumoasă și o viață fericită.

Iată însă că, cu câțiva ani în urmă, aceasta a crezut că totul se poate duce pe apa sâmbetei.

La acea vreme, în corpul realizatoarei TV a fost descoperită o tumoră. Inițial nu s-a știut dacă aceasta este sau nu canceroasă, iar până la finalizarea investigațiilor Andreea s-a așteptat la ce e mai rău.

Andreea Marin, mărturii cutremurătoare despre problema de sănătate pe care a avut-o: „Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu”

Cu câțiva ani în urmă, vedeta a început să aibă o problemă de sănătate. Pentru a putea fi tratată, a fost nevoie ca „Zâna Surprizelor” să se supună unei intervenții chirurgicale, în cadrul căruia i-au fost extirpate 800 de grame de tumoră din organism.

Din fericire, la efectuarea biopsiei, s-a aflat că aceasta nu era de natură canceroasă, așa că cu timpul Andreea s-a recuperat iar astăzi este foarte fericită că a trecut cu bine peste acel episod cutremurător din viața ei.

„Problema mea de sănătate a implicat riscuri, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu și îi mulțumesc. A existat chiar și riscul extrem de incomod al unui răspuns nefavorabil în urma biopsiei realizate în timpul operației, dar mă bucur nespus că sunt sănătoasă astăzi, recuperarea merge bine, am scăpat de disconfortul de zi cu zi din zona cervicală, am reînceput să merg la antrenamentele de sport și mă simt din ce în ce mai bine.

Am trecut printr-o biopsie. Am fost unul dintre pacienţii norocoşi. Am avut doar de extirpat ceva. Alţii nu sunt aşa norocoşi. Eu sunt un om puternic, mă ştiţi doar, dar aşa e, aşteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simţi în acele momente, până vine rezultatul. Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoră. Aveam cocoaşa aceea în spate, care crescuse din senin”, a spus Andreea Marin pentru click.ro.

Vedeta spune că inițial a avut dubii în privința intervenției chirurgicale, însă după ce a discutat cu mai mulți pacienți care apelaseră la același medic pe care l-a ales și ea, Andreea a decis să își ia inima în dinți și să meargă cu speranță în sala de operație, pentru a-și putea recăpăta sănătatea.

„Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic. Aveam o problemă și trebuia analizată obiectiv, de un specialist. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană. Am căpătat încredere cunoscând mulți pacienți ce au trecut prin mâinile lui și mi-am spus că aici, acasă, vreau să mă operez și eu”, a declarat Andreea Marin.

