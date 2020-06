In articol:

Brigitte Pastramă a fost bătută crunt de soțul ei, întâmplare dezvăluită chiar de ea, într-o postare recentă. Brigitte a reacționat pe facebook, la un material în care se scria că, de-a lungul timpului, a investit 68.000 de euro în operațiile estetice. “Nu am ascuns niciodata interventiile chirurgicale, dar nu am avut niciodata vreo liposuctie.... niciunde! Dragii mei, ca sa nu mai imi bagati in “cont” tot felul de operatii la tot felul de preturi, va spun eu cum sta treaba”, a scris actuala soție a lui Florin Pastramă. (vezi de ce crede Brigitte că i se va pune un cip în creier)

“Primul implant mamar a fost in 97, (2000€) l-am shimbat de 2 ori, deoarece am nascut de doua ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie, facuta de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptura de piramida nazala in 2009, in urma faptului ca am fost agresata de tatal Sarei, (2500€). Mi s-au augmentat in 2002 buzele la Timisoara cu o bioalcamida , care mi a migrat in toata fata si s a capsulat si am reusit sa mi o scot in 2013 in Germania, la TKlinik, dr Tiklea Marian- operatia a durat 9 ore, prin laparoscopie si a fost cea mai scumpa si dificila(10.000€).”, a explicat Brigitte.

Brigitte Pastramă a fost bătută crunt de soțul ei. A divorțat de Ovidiu Torj în 2010

„Mai am un implant de spancene pentru care am opttat in 2019, (2000 €)si l-am facut in Turcia , la Esteworld, acolo unde am facut si o operatie de implant fesier, in 2018 (5500€). In prezent nu am nimic in buze, nici nu mi-as mai baga prea curand Anual imi injectez botox in frunte, o substanta care paralizeaza muschii de expresie care formeaza ridurile (200€)”, a încheiat Brigitte.

Incidentul din 2009, când Brigitte spune că a fost agresată de tatăl fiicei sale, Sara, l-a avut ca autor pe Ovidiu Torj, al doilea soț al lui Brigitte, cei doi divorțând la un an după acest episod violent. Brigitte a mai fost măritată cu omul de afaceri Octavian Sfăt, cu Ilie Năstase, iar din vara trecută a devenit partenera de viață a lui Florin Pastramă.