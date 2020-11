Drama prin care a trecut Nicolae Guță! Puțini știu despre tragedia care i-a marcat toată viața! "Munceam cu târnăcopu şi lopata..."

Nicolae Guță [Sursa foto: Facebook]

Nicolae Guță este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică de petrecere de la noi din țară. Deși toată lumea crede că manelistul are parte de o viață perfectă, se pare că lucrurile arată cu totul altfel. Cântărețul a dat toate detaliile despre drama care i-a marcat viața.

Nicolae Guță, detalii neștiute despre viața lui

In articol:

Înainte să fie celebru, interpretul de muzică de petrecere a avut parte de momente cumplite. A trebuit să muncească de la o vârstă fragedă, pentru a-și câștiga existența. La scurt timp, s-a căsătorit și s-a maturizat mult mai repede decât ar fi crezut.

Citeste si: Nicolae Guță s-a pocăit îmbrăcat în ”training” și a ținut un discurs fabulos în biserică! ”Sunt nepregătit cu melodii despre Domnul! Aleluia!!!” Video EXCLUSIV

Citeste si: Breaking News. România rămâne la peste 9.500 de cazuri de COVID-19 pe zi - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Citeste si: Nicolae Guță are o casă atât de mare încât nepoții și-au făcut teren de fotbal pe terasă. Imagini fabuloase cu vila manelistului de la Petroșani

„Eu la 14 ani am rămas fără tată. La 15, munceam cu târnăcopu şi lopata. M-am căsătorit la 14 ani jumate şi a trebuit să-mi asum rolul de soţ. Eu asa am fost educat de tatăl meu. Atunci când te numeşti ce te numeşti în casă, bărbat, şi porţi curea la pantaloni îţi revin şi nişte responsabilităţi”, a mai spus manelistul.

Nicolae Guță[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, cântărețul a mai adăugat faptul că a trecut prin multe momente dificile, peste care credea că nu va mai trece. Cu toate acestea, s-a ambiționat și a reușit să treacă peste toate aceste provocări.

„Vitregiile vieţii m-au lovit, am trecut prin nişte etape în care nu am crezut că voi mai exista sau că nu voi mai avea puterea să merg mai departe sau pur şi simplu am zis aici este sfârşitul meu de la nişte ani foarte fragezi”, a spus Nicolae Guţă la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.